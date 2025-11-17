Трепольский предупредил о росте мошенничества с фейковым ботом «Госуслуг»

Tекст: Алексей Дегтярев

Во второй половине 2025 года и в 2026 году число атак мошенников с помощью поддельных ботов «Госуслуг» в Telegram может вырасти на 40–50%, сказал Треполский в беседе с «Газетой.Ru».

Он также отметил высокий уровень доверия россиян к бренду «Госуслуги» и массовое распространение Telegram, где создание фейковых сервисов не составляет труда.

По данным МВД, преступники выдают свои действия за «оцифровку архива», используя бота, который полностью копирует официальный портал, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным жертв. Эксперт считает, что подобные легенды выглядят правдоподобно на фоне масштабной цифровизации госуслуг.

Трепольский подчеркнул, что настоящие «Госуслуги» никогда не просят вводить коды или пароли через сторонние мессенджеры, в том числе Telegram. Все важные действия проводятся только на официальном сайте или через приложение, и любые ссылки в рассылках или сообщениях от незнакомцев опасны.

Он посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию, не раскрывать коды из SMS, отправленных от отправителя gosuslugi или номера 0919, и создавать отдельный сложный пароль для входа в сервис. Все это поможет защититься от новых схем мошенников.

До этого полицейские раскрыли крупный Telegram-бот, распространявший личные данные россиян и ежемесячно приносивший организаторам миллионы рублей дохода.

В МВД также указывали на рост числа краж денег через фейковый Telegram-бот, копирующий интерфейс портала «Госуслуги».