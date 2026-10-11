Яндекс сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире

Яндекс сообщил об аварийной работе Yandex Cloud после удара дрона по дата-центру

Tекст: Игорь Иножарский

В воскресенье в результате атаки беспилотника была повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире, его работа полностью остановилась, пострадавших нет, профильные службы работают на месте, режим работы облачной платформы признан аварийным, пользователям рекомендовано задействовать альтернативные планы по восстановлению ресурсов на внешних площадках, следует из сообщения на статус-борде Yandex Cloud.

По данным компании, в аварийном режиме недоступны две зоны ru-central1-a и ru-central1-b, при этом консоль Yandex Cloud Console и API функционируют, виртуальные машины Compute доступны в зонах ru-central1-d и ru-central1-e, большинство отказоустойчивых кластеров баз данных MDB успешно переключились, но часть из них может работать только на чтение или оставаться недоступной, хранилище S3 сохраняет доступ к данным на чтение, однако возможны проблемы с записью.

Региональные кластеры Managed Service for Kubernetes с размещением в двух зонах ru-central1-d и ru-central1-e работают штатно, кластеры с мастером в одной из недоступных зон не функционируют, сервис Yandex Monium остается недоступным, Yandex Container Registry и сервис управления доступом Yandex Identity and Access Management работают, часть сервисов безопасности и Yandex AI Studio доступна лишь частично, при этом каналы коммуникации с технической поддержкой могут работать нестабильно, команда Yandex Cloud продолжает восстановление и стабилизацию ключевых сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака беспилотника по дата-центру «Яндекса» во Владимире полностью остановила его работу. В пятницу облачные провайдеры VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса» на своих мощностях. В четверг украинские военные нанесли удар по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта.