МАГАТЭ: Для ремонта питающей ЗАЭС ЛЭП «Днепровская» нужны переговоры

Tекст: Вера Басилая

МАГАТЭ подчеркнуло уязвимость энергоснабжения станции после отключения резервной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», произошедшего в среду, передает РИА «Новости».

«Это событие еще раз подчеркивает важность переговоров, направленных на содействие ремонту линии электропередачи «Днепровская» 750 кВ и связанной с ней подстанции», – заявили в МАГАТЭ.

Подстанция «Днепровская» была повреждена в ходе боевых действий в мае. В июне линию электропередачи частично отремонтировали во время локального перемирия, однако позже специалисты выявили новые повреждения. В МАГАТЭ назвали подстанцию и линию 750 кВ ключевыми элементами энергетической инфраструктуры ЗАЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МАГАТЭ сообщило о полной потере внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обсуждении нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС.

В начале месяца внешняя линия электропередачи «Ферросплавная-1» отключилась из-за повреждения.