При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
МАГАТЭ призвало к переговорам по ремонту питающей ЗАЭС линии электропередачи
МАГАТЭ: Для ремонта питающей ЗАЭС ЛЭП «Днепровская» нужны переговоры
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о необходимости провести переговоры для организации ремонта линии электропередачи «Днепровская», обеспечивающей внешнее питание Запорожской АЭС (ЗАЭС).
МАГАТЭ подчеркнуло уязвимость энергоснабжения станции после отключения резервной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», произошедшего в среду, передает РИА «Новости».
«Это событие еще раз подчеркивает важность переговоров, направленных на содействие ремонту линии электропередачи «Днепровская» 750 кВ и связанной с ней подстанции», – заявили в МАГАТЭ.
Подстанция «Днепровская» была повреждена в ходе боевых действий в мае. В июне линию электропередачи частично отремонтировали во время локального перемирия, однако позже специалисты выявили новые повреждения. В МАГАТЭ назвали подстанцию и линию 750 кВ ключевыми элементами энергетической инфраструктуры ЗАЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МАГАТЭ сообщило о полной потере внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.
На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обсуждении нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС.
В начале месяца внешняя линия электропередачи «Ферросплавная-1» отключилась из-за повреждения.