Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
«Яндекс» проверил сохранность счетов клиентов после сбоя
Счета клиентов «Яндекс Пэй» не пострадали в результате сбоя сервисов
Записи о счетах клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов «Яндекса», заявил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.
Счета клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов «Яндекса», передает ТАСС со ссылкой на сайт компании.
«Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна», – заявил Пирогов.
Пользователи из России отмечали сбой в работе продуктов «Яндекса» днем в воскресенье. В компании заявляли, что инженеры постепенно восстанавливают доступ к «Поиску», «Алисе», «Яндекс Картам», «Почте», «Такси» и другим сервисам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя.
Ассоциация туроператоров России предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за неполадок в работе компании.
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