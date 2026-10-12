Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России

Главком НАТО в Европе Гринкевич представил план на случай конфликта с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суть так называемой «теории победы» НАТО заключается в том, чтобы отразить возможное нападение, а затем нанести удар по участвующим в нем силам, сказал генерал, передает РИА «Новости».

«Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», – заявил Гринкевич на форуме по безопасности в Варшаве.

Генерал дистанцировался от выражения «стратегическое поражение», отметив, что альянс не стремится нанести его противнику, а хочет лишь пресечь любую атаку на корню и лишить его возможности захватить территорию. Он добавил, что НАТО уже сегодня готово вести боевые действия и продолжит «репетировать каждый день».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи Североатлантического альянса.

Он также обещал представить план противостояния России.

В субботу в альянсе назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.