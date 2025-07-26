Патрушев посоветовал представителям НАТО выучить русский для понимания Путина

Tекст: Антон Антонов

Патрушев отметил пользу изучения иностранных языков. «Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России (Владимира Путина) о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», – заявил Патрушев.

По словам Патрушева, заявления о якобы агрессивных намерениях Москвы не имеют смысла и используются лишь для отвлечения внимания европейцев от сложной экономической ситуации в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что использовать можно «любой язык кроме языка силы, угроз и шантажа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам НАТО, что им придется выучить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.