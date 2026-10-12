  • Новость часаСВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

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    12 октября 2026, 15:07 • Новости дня

    Главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи

    Главком сил НАТО Гринкевич заявил о сокрытии условий запуска пятой статьи

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком сил Североатлантического альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что НАТО сознательно сохраняет неопределенность относительно поводов для задействования пятой статьи о коллективной обороне.

    «Мы намеренно оставляем неясным вопрос, что именно может стать поводом для задействования пятой статьи», – слова Гринкевича приводит РИА «Новости».

    Генерал добавил, что во времена холодной войны страны ни разу не использовали даже четвертую статью договора, которая подразумевает запрос консультаций любой из стран к союзникам в случае угрозы безопасности.

    Союзники обсуждали и решали возникающие проблемы без применения каких-либо формальных механизмов, пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    Главнокомандующий пообещал представить план противостояния Москве.

    В организации заявили о нехватке личного состава у европейских армий.

    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    12 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич констатировал наличие серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил европейских государств.

    Главком заявил, что европейские страны сталкиваются с дефицитом военных кадров, а создание крупной боеспособной армии требует значительного времени на подготовку руководителей всех уровней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «У нас определенно есть проблемы с аспектом личного состава», – сказал Гринкевич.

    Генерал подчеркнул, что решить кадровую проблему моментально невозможно, поскольку для каждого подразделения необходимо набрать и подготовить командиров младшего и среднего звена. По его словам, преодоление кризиса требует изменений в законах о воинской повинности, и некоторые страны Европы уже начали корректировать соответствующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

    Ранее Польша взяла кредит на строительство сильнейшей армии.

    До этого европейские страны обсуждали возможность возвращения ко всеобщей воинской обязанности.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    10 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Глава Fennovoima пожаловался на решение арбитража по спору с «Росатомом»

    Глава Fennovoima Суурнякки пожаловался на решение арбитража по спору с Росатомом

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор финской компании Fennovoima Матти Суурнякки назвал разочарованием решение Международного арбитража о признании незаконным разрыва контракта с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    Суурнякки подчеркнул, что финская компания была уверена в наличии веских оснований для расторжения договора с Росатомом. При этом Суурнякки отметил, что в решении суда есть как отрицательные, так и положительные стороны с финансовой точки зрения, передает РИА «Новости».

    «Это для нас разочарование», – заявил Суурнякки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Контракт был подписан в 2013 году. В мае 2022 года Fennovoima расторгла договор, сославшись на якобы имевшее место нарушение сроков и ухудшение политической ситуации. В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в финансовых претензиях к российской госкорпорации.

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    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

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    10 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    В НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания

    Драгоне: Стратегия победы над Россией не является провокацией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал разработку стратегии «Теория победы» на случай военного конфликта с Россией необходимой мерой сдерживания.

    «Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией. Это обязанность любой ответственной военной организации, необходимая для обеспечения убедительности сдерживания», – заявил Драгоне.

    Он добавил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит концепцию в понедельник в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В пятницу американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток.

    Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    В четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

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    9 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик вернулся на базу после патруля у границ России

    Tекст: Антон Антонов

    Британский разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint совершил многочасовой патруль над Балтийским морем у Калининградской области и вдоль границ России с Прибалтикой и вернулся на базу, следует из полетных данных.

    Борт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон около 12.42 мск и пересек территорию Нидерландов, Германии и Польши, после чего зашел в воздушное пространство Литвы, передает РИА «Новости».

    Он сделал петлю в Балтийском море неподалеку от Калининградской области, после чего пролетел над территориями трех прибалтийских государств вдоль их границ с Россией, сделав минимум две петли над Эстонией, и по схожему маршруту вернулся на базу в Уоддингтоне, где приземлился около 21.59 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик пролетел у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе самолет-разведчик НАТО также приблизился к границе Калининградской области.

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    10 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    CBC: НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс перешел от простого патрулирования к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай вооруженного конфликта с Россией.

    Североатлантический альянс усилил защиту воздушного пространства над странами Балтии на случай потенциального конфликта с Россией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канадский телеканал CBC.

    Высотное патрулирование в рамках концепции небесного щита перестало быть обычными учениями. Канадские журналисты отмечают, что в небе над Литвой сейчас совершают полеты итальянские, испанские и турецкие истребители.

    По словам генерал-лейтенанта Гийома Тома, альянс перешел от патрулирования воздушного пространства к его обороне. При этом многие аналитики НАТО считают войну с Россией маловероятной, а создание полностью непроницаемой системы защиты – «математически невозможным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

    Ранее глава ведомства Сергей Лавров охарактеризовал продвижение альянса к российским границам как нахрапистое. До этого у рубежей России были замечены сразу четыре самолета-разведчика военного блока.

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    9 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток

    Профессор Сакс: Запад должен заявить об отказе от расширения НАТО на Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запад должен публично заявить об отказе от дальнейшего расширения НАТО на Восток и признать нейтральный статус Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    Американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью РИА «Новости» назвал условие окончания украинского конфликта. «Война закончится, когда Запад наконец публично заявит: расширение НАТО на Восток окончено. Украина и Грузия, а также любые другие страны по соседству с Россией не вступят в НАТО», – сказал он.

    Профессор Колумбийского университета считает необходимым не только признать нейтралитет Украины, но и отказаться от размещения на ее территории европейских войск в любое время. По его мнению, будущее мирное соглашение должен утвердить Совет Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

    В мае профессор Сакс назвал дальнейшее существование альянса абсурдным. В феврале он спрогнозировал достижение Россией всех целей на Украине.

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    10 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    В НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград

    Глава Военного комитета НАТО Драгоне: Альянс не готовит блокировку Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не намерен блокировать Калининград, передает ТАСС.

    «С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», – заявил Драгоне в интервью газете La Repubblica.

    По его словам, НАТО не стремится к конфликту, но располагает необходимыми средствами для эффективного сдерживания и реагирования в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге он назвал «серьезной, но под контролем».

    Ранее президент Владимир Путин предупредил, что прямое нападение на Россию, в том числе на Калининград, неизбежно приведет к применению всех имеющихся в распоряжении страны вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Путин четко разъяснил последствия нападения на российский регион. В начале месяца секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград.

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    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

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    10 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Лавров: Россия делает все для поддержания мира в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике, а также готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными партнерами.

    «Россия – крупнейшая арктическая держава – делает все возможное для поддержания мира и стабильности в высоких широтах, социально-экономического развития и бережного хозяйственного освоения Севера, защиты прав и культурного наследия коренных народов», – говорится в приветствии Лаврова участникам VII Северного форума по устойчивому развитию, опубликованном на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами.

    Ранее в ведомстве заявляли, что НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу для национальной безопасности, отмечали в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

    Эксперты отметили, что министр указал Западу на первенство России в регионе.

     Россия и КНР выразили обеспокоенность действиями США в Заполярье.

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    12 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России

    Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич пообещал изложить на Варшавском форуме по безопасности «теорию победы над Россией», которая не собирается ни на кого нападать.

    Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.

    «Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.

    Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.

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    11 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем около Крыма

    Американский самолет-разведчик совершил полет около Крыма над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова.

    Воздушное судно вылетело с авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направилось на восток, передает РИА «Новости».

    Самолет был переоборудован американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки, получив в военной модификации название ARTEMIS II.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет ВВС Швеции приступил к радиолокационной разведке над Черным морем.

    Во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в регионе.

    В прошлом месяце над акваторией заметили разведывательный дрон альянса.

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    12 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс

    Главком ОВС НАТО в Европе Гринкевич оценил риск нападения России на альянс

    Tекст: Ольга Иванова

    Риск нападения на Североатлантический альянс со стороны России в настоящее время оценивается как относительно низкий, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «На мой взгляд, риск крупного нападения на территорию НАТО прямо сейчас относительно низок», – сказал Гринкевич в интервью польскому каналу TVP World, отвечая на вопрос о России, передает ТАСС.

    Российское руководство неоднократно отвергало предположения, что Москва якобы может напасть на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин в прошлом году заявлял о готовности «зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности».

    Позже российский лидер подчеркивал, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу являются не просто бредом, а провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

    В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

    В тот же день СМИ сообщили, что альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

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    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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