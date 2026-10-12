12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
Главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи
Главком сил НАТО Гринкевич заявил о сокрытии условий запуска пятой статьи
Главком сил Североатлантического альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что НАТО сознательно сохраняет неопределенность относительно поводов для задействования пятой статьи о коллективной обороне.
«Мы намеренно оставляем неясным вопрос, что именно может стать поводом для задействования пятой статьи», – слова Гринкевича приводит РИА «Новости».
Генерал добавил, что во времена холодной войны страны ни разу не использовали даже четвертую статью договора, которая подразумевает запрос консультаций любой из стран к союзникам в случае угрозы безопасности.
Союзники обсуждали и решали возникающие проблемы без применения каких-либо формальных механизмов, пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.
Главнокомандующий пообещал представить план противостояния Москве.
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