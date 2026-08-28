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    Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий
    Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    Эксперт разъяснил, почему золотистые крышки для консервации лучше цветных
    Лукашенко прибыл в Россию
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    25 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    28 августа 2026, 05:12 • Новости дня

    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России, отметил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    «Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата «штрафа», после чего танкер освобождается. В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», – сказал он РИА «Новости».

    Студенников добавил, что истинным мотивом подобных действий выступает стремление нанести масштабный ущерб российской экономике. По его мнению, европейские страны целенаправленно пытаются подорвать экспорт российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными. Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.


    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

    Комментарии (23)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте международных резервов России

    ЦБ: Международные резервы России увеличились до 761,2 млрд долларов

    ЦБ сообщил о росте международных резервов России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За неделю объем международных активов России вырос на 0,7% благодаря положительной переоценке, достигнув внушительной суммы в 761,2 млрд долларов, сообщили в Центральном Банке.

    Объем международных резервов России с 14 по 21 августа увеличился на 5,6 млрд долларов, достигнув отметки в 761,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Международные резервы по состоянию на конец дня 21 августа 2026 года составили 761,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,6 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за положительной переоценки», – отмечается в сообщении ЦБ.

    По данным на 14 августа, этот показатель находился на уровне 755,6 млрд долларов. Данные активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля международные резервы России достигли 826,8 млрд долларов.

    В конце января объем активов обновил исторический максимум на отметке 786,9 млрд долларов.

    В середине января этот показатель составлял 763,9 млрд долларов.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

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    27 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ
    Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ливии активно обсуждают с профильными компаниями из России перспективы совместного развития нефтеперерабатывающих мощностей на своей территории, сообщил министр инвестиций в ливийском правительстве на востоке страны Али ас-Саиди аль-Кайди.

    Ливия выражает заинтересованность в привлечении инвестиций из России для развития сектора нефтепереработки и активно обсуждает эти вопросы с профильными российскими компаниями, передает РИА «Новости».

    «Я ранее связывался с рядом российских нефтяных компаний во время участия в конференции «Россия – исламский мир» в Казани и продолжаю призывать российскую сторону инвестировать в нефтепереработку в Ливии», – заявил аль-Кайди.

    По словам министра, государство обладает протяженным побережьем и стратегически важным расположением между Европой и Африкой. Аль-Кайди подчеркнул, что на территории страны целесообразно создавать предприятия для переработки местных ресурсов. Министр добавил, что такие проекты укрепят экономическое сотрудничество двух государств и откроют новые возможности для развития обеих экономик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы.

    Министр по инвестициям Али аль-Кайди заявил о планах возобновить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Сирт – Бенгази.

    Командование Ливийской национальной армии объявило о расширении военного сотрудничества с Россией.

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    27 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали

    МИД: Франция и Украина могут быть причастны к атакам боевиков в Мали

    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

    Российские дипломаты подозревают спецслужбы Франции и Украины в организации недавних масштабных нападений боевиков в Мали, передает РИА «Новости». Директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников отметил серьезную обеспокоенность ситуацией в Сахельском регионе.

    «Есть самые серьезные основания полагать, что французские и украинские спецслужбы стояли и за недавними масштабными атаками боевиков в Мали, которые потерпели провал благодаря профессиональной и героической работе нашего Африканского корпуса», – заявил дипломат.

    По словам представителя МИД, Франция целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе для свержения действующих правительств. Он также напомнил о данных Службы внешней разведки России, указывающих на причастность французской стороны к попытке госпереворота в Буркина-Фасо в начале января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об использовании Францией украинских боевиков для свержения африканских правительств.

    Служба внешней разведки России ранее предупреждала об активизации французского плана по дестабилизации ситуации в странах Сахеля.

    В начале текущего года силовые структуры Буркина-Фасо предотвратили попытку убийства президента Ибрагима Траоре.

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    27 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Фельдшер погиб при ударе дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино

    При атаке дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб медработник, еще четверо человек получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Max-канал Оперативного штаба Белгородской области.

    «В Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи. Один человек погиб, четверо ранены. Погибший – фельдшер-мужчина», – сказано в сообщении.

    В оперштабе уточнили, что различные травмы получили еще четверо человек, находившихся в машине. Второй фельдшер и водитель пострадали от осколочных ранений головы, плеча и ног.

    Также ранены два пациента. У женщины зафиксировано повреждение ушной раковины, а у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и кисти.

    «Все раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Транспортное средство разбито», – добавили в оперштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА, еще одна женщина пострадала в четверг при атаке беспилотника ВСУ на регион. Мирный житель погиб и женщина пострадала при атаке дронов на Шебекино.

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    27 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном

    Россия и Иран обсудили шаги по смягчению визового режима

    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    @ IMAGO/Russian Foreign Ministry's official/apaimages/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялись российско-иранские переговоры, на которых стороны обсудили перспективы смягчения визовых требований и защиту прав граждан обеих стран, сообщает МИД.

    Россия и Иран провели консульские консультации, в рамках которых обсуждалось дальнейшее смягчение визового режима. По данным МИД, встреча состоялась 26 августа в Москве.

    «Особое внимание было уделено возможным шагам по дальнейшей либерализации визового режима, защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять сотрудничество в консульской сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана обсудили шаги по введению безвизового режима.

    Позже Владимир Путин отметил значительное увеличение количества взаимных туристических поездок.

    Еще весной 2024 года в Москву в рамках безвизового обмена прибыла первая группа иранских путешественников.

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    27 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей

    МЧС: Жителям Алтая рекомендовано отказаться от походов в лес из-за медведей

    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей
    @ Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление МЧС по республике Алтай обратилось к гражданам с просьбой отказаться от лесных прогулок из-за участившихся случаев появления диких зверей.

    «Рекомендуем воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в одиночку и в темное время суток; ограничить туристические походы, рыбалку, охоту, а также сбор дикоросов (ягод, грибов, орехов)», – говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    Специалисты подчеркивают, что при обнаружении следов косолапых или при неожиданной встрече с ними крайне важно сохранять спокойствие. Спасатели советуют не делать резких движений и медленно отступать назад, чтобы избежать нападения хищника.

    Напомним, в селе Артыбаш республики Алтай дикий медведь растерзал отдыхавшую в палатке туристку. После трагедии местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников.

    За двое суток охотники ликвидировали 12 опасных животных.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    27 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский суд оштрафовал участника процесса за использование в материалах дела несуществующей судебной практики, созданной с помощью искусственного интеллекта.

    Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска за предоставление сгенерированной нейросетью несуществующей судебной практики, передает РИА «Новости».

    «Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    Представитель предпринимателя пытался оправдаться. Он утверждал, что неточности стали следствием технической ошибки при использовании искусственного интеллекта и не говорят о неуважении к суду. Юрист настаивал, что ссылки на выдуманные акты носили единичный характер.

    Суд критически отнесся к доводам защиты. В результате на предпринимателя был наложен судебный штраф в размере 5000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

    Британская юридическая фирма впервые выиграла процесс с помощью полностью подготовившего иск виртуального помощника.

    В прошлом году основатель компании ChronoPay Павел Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

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