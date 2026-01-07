В Буркина-Фасо предотвратили покушение на президента Траоре

Tекст: Алексей Дегтярёв

Операция по дестабилизации обстановки должна была начаться в ночь с 3 на 4 января 2026 года, указал глава ведомства, передает ТАСС.

Заговорщики планировали «вызвать хаос в стране посредством серии целенаправленных убийств гражданских и военных чиновников, начиная с нейтрализации главы государства Траоре», заявил Сана.

Министр уточнил, что злоумышленники намеревались реализовать покушение на президента либо с близкого расстояния, либо с помощью атаки беспилотников на его резиденцию.

После этого, по замыслу заговорщиков, в Буркина-Фасо должна была начаться «наземная интервенция внешних сил».

Сана сообщил, что часть участников заговора уже задержана, аресты продолжаются.

По его словам, к организации заговора причастен бывший президент страны Поль-Анри Сандаого Дамиба, занимавший этот пост с января по октябрь 2022 года.

Министр добавил, что финансирование поступало из соседнего Кот-д’Ивуара. Жителей страны он призвал сохранять спокойствие.

