Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.