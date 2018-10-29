Осужденному за подготовку покушения на Путина отказали в УДО

Суд в Самаре отказал гражданину Казахстана Илье Пьянзину, осужденному за подготовку покушения на Владимира Путина, в условно-досрочном освобождении (УДО).

«Волжский районный суд рассмотрел ходатайство Пьянзина об УДО и принял решение отказать в его удовлетворении», – сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По информации ведомства, суд согласился с позицией прокуратуры, которая возражала против УДО, так как Пьянзин неоднократно нарушал режим отбывания наказания.

Осужденный может обжаловать решение суда в течение десяти дней.

В июле Пьянзин подавал Путину прошение о помиловании.

Напомним, Илья Пьянзин получил 10 лет колонии строгого режима за подготовку покушения на Путина в 2012 году. Как выяснил суд, Пьянзин в декабре 2011 года в Одессе по предложению своих знакомых вступил в банду «Имарат Кавказ» (запрещена в России), которая собиралась организовать покушение на Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра, из-за мести за его деятельность по борьбе с незаконными формированиями на Северном Кавказе и восстановлению конституционного порядка в Чечне.