18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье
«Герани» поразили военные объекты в Киевской области и ТЭЦ на Украине
Несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по объектам в Киевской области, Запорожье и Славянске, вызвав пожары и перебои с электричеством, сообщили военкоры.
Российские беспилотники атаковали ряд целей на территории Украины. По данным мониторинговых каналов, несколько групп дронов заходили к Киеву с северо-восточного направления. Отмечается, что часть беспилотников действовала в районе ТЭЦ-6, передает «Военное обозрение».
Еще одна группа БПЛА нанесла удар по объекту в Броварах. Сообщается, что эта инфраструктура использовалась в интересах украинских вооруженных сил.
Кроме того, российские дроны атаковали объекты в Запорожье. В результате ударов там начался пожар, зафиксированы перебои с подачей электричества. Поздним вечером 17 августа удар также пришелся по торговому центру «Декор» в Славянске, последствия которого зафиксированы на кадрах местных ресурсов.
Во вторник в городе Бровары Киевской области во время действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов.
Накануне российские беспилотники поразили склад дронов в Днепропетровской области. Несколькими днями ранее аппараты «Герань-4 сикер» атаковали крупный логистический узел под Броварами.