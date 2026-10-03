Психотерапевт назвала самозапреты способом управлять собственной свободой

Психотерапевт Тамурова назвала самозапреты способом управлять своей свободой

Tекст: Татьяна Косолапова

«На первый взгляд в том, что люди сами просят себя ограничить, действительно есть парадокс. Человек может резко выступать против внешних запретов и одновременно добровольно устанавливать их для себя. Он запрещает себе азартные игры, ограничивает оформление новых сим-карт или хочет блокировать социальные сети перед сном. Например, только за первые недели действия механизма самозапрета на азартные игры в России им воспользовались более 64 тыс. человек, а ограничение на оформление новых сим-карт установили около 2,4 млн граждан», – говорит Тамурова.

Однако с психологической точки зрения противоречия здесь нет, подчеркивает эксперт. Самозапрет означает не отказ от свободы, а попытку этой свободой управлять. В момент спокойного рационального выбора человек прекрасно понимает, что хочет не играть, не тратить лишние деньги и не сидеть в телефоне до трех часов ночи. Но в момент непосредственного импульса ситуация меняется, и сиюминутное удовольствие становится психологически гораздо «ценнее», чем отдаленные последствия.

«Поэтому человек может заранее сказать себе, что, когда он окажется в состоянии, в котором ему будет сложно себя контролировать, он хочет, чтобы у него просто не было такой возможности. В психологии это называется предварительным обязательством (precommitment). Исследования показывают, что добровольное ограничение доступа к тому, что провоцирует нежелательное поведение, действительно может быть эффективнее, чем попытка каждый раз полагаться исключительно на силу воли. И в этом смысле самозапрет вовсе не признание собственной слабости. Скорее, это признание довольно реалистичного факта. Я знаю себя и понимаю, в какой ситуации могу принять решение, о котором потом пожалею», – поясняет собеседница.

Психолог обращает внимание на еще один важный момент: современная цифровая среда специально устроена таким образом, чтобы постоянно удерживать внимание человека. Социальные сети, азартные игры, покупки и другие цифровые сервисы используют механизмы мгновенного вознаграждения, поэтому требовать от человека постоянного идеального самоконтроля не очень реалистично. Иногда гораздо разумнее изменить не человека, а среду, в которой ему приходится принимать решения.

«И это, кстати, не исключительно российский феномен. Самоисключение из азартных игр существует во многих странах, а исследования показывают, что люди разных стран используют такие механизмы именно как инструмент контроля поведения. Поэтому я бы не стала объяснять происходящее исключительно «русским менталитетом». Здесь работают гораздо более универсальные человеческие механизмы. Это импульсивность, конфликт краткосрочных и долгосрочных целей, влияние среды и желание заранее защитить себя от собственного будущего решения», – считает психотерапевт.



При этом отношение к внешним запретам и отношение к самозапрету действительно принципиально различаются, отмечает эксперт. Когда что-то запрещает другой человек или государство, это может восприниматься как ограничение автономии по принципу «не вам решать, что мне можно». Когда ограничение человек устанавливает сам, психологический смысл совершенно другой, ведь он сам решил защитить себя от последствий собственного поведения.

«И, возможно, именно поэтому растущий интерес к самозапретам говорит не столько о том, что люди «разучились держать себя в руках», сколько о том, что они все лучше понимают собственные психологические ограничения. Зрелый самоконтроль необязательно означает способность бесконечно сопротивляться импульсу. Иногда это способность заранее убрать источник импульса из зоны доступа. И это уже не столько про запреты, сколько про ответственность человека за самого себя», – заключила Тамурова.

Ранее в Минфине сообщили, что более 64 тыс. россиян менее чем за месяц воспользовались механизмом добровольного самозапрета на участие в азартных играх. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября. Ограничить себе доступ к казино, игровым автоматам и букмекерам можно в МФЦ с паспортом или на портале «Госуслуги» с помощью электронной подписи. Минимальный срок ограничения составляет 12 месяцев, досрочная отмена запрета не предусмотрена.