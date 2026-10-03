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В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери
СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.
Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».
В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.
В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.
В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.