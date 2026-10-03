В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.