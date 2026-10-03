Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

Tекст: Тимур Шайдуллин

По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

«Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.