  • Новость часаЭксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    28 июня 2026, 15:15 • Новости дня

    Минтранс подготовил предложения по регулированию СИМ на тротуарах

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских городах движение самокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах приблизилось к новым правилам после завершения работы Минтранса над пакетом предложений.

    Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил о завершении подготовки предложений по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах, передает РИА «Новости». Министр отметил, что работа велась совместно с ГИБДД и представителями общественности.

    «Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесем», – заявил Никитин. Речь идет о правилах для электрических самокатов и велосипедов с электродвигателем.

    Поводом для разработки новых норм стало поручение президента Владимира Путина, который в декабре 2025 года обязал власти до 1 июля проработать вопрос регулирования движения СИМ на тротуарах. Член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева ранее подчеркивала, что тротуар превратился в зону повышенного риска из-за разницы в массе и скорости пешеходов и средств индивидуальной мобильности, назвав ограничение движения СИМ важным шагом для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам до 1 июля 2026 года.

    Сенатор Артем Шейкин в апреле 2026 года заявил о планах подготовить к июлю изменения в правила дорожного движения для электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

    Министр транспорта Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил о сосредоточении ведомства на разработке правил безопасного движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам вместо тотального запрета электросамокатов.

    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    27 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ в зоне спецоперации, оказались в российском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram кадры с двумя колумбийскими наемниками, плененными российскими военнослужащими в зоне СВО.

    «Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – написал он.

    По его словам, первичный опрос пленных провел командир 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России Хусейн Межидов. Позже к допросу присоединился командир 42-й мотострелковой дивизии генерал-майор Эдуард Шандура.

    Кадыров отметил, что истории иностранных наемников почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по словам пленных, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка «так и осталась в красивых рассказах вербовщиков». Пленные заявили, что имели боевой опыт на родине и посчитали его достаточным для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако, как отметил глава Чечни, реальность оказалась намного жестче. Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Они также описали низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, нехватку мотивации и ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив, что удерживать позиции становится все сложнее.

    По словам Кадырова, оба колумбийца разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству. Он заявил, что сейчас жизни пленных ничего не угрожает: они находятся вдали от фронта, обеспечены едой, одеждой и обувью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, используя данные из смартфона иностранного наемника.

    Украинские войска перебросили колумбийских наемников для доукомплектования 21-й механизированной бригады под Сумами без необходимого обеспечения.

    Колумбийская правозащитная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск около 300 наемников, воевавших за ВСУ и пропавших на Украине.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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    27 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    @ EUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Потеря трех истребителей за сутки для Украины – просто катастрофа, это говорит о деградации авиационной инфраструктуры, а также о возросших разведывательно-ударных возможностях России, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. В субботу стало известно об уничтожении ударом России двух МиГ-29 в Николаевской области и падении еще одного истребителя в Полтавской области.

    «Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что. Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

    По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают собственные самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них, вполне нормальное явление», – считает собеседник.

    Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и о деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

    Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России.

    «Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету. Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

    В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29. В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету. Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    Ранее днем Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области. Уточняется, что летчик смог катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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    28 июня 2026, 01:44 • Новости дня
    Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге
    Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге
    @ кадр из видео «Пятого канала»

    Tекст: Антон Антонов

    Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился проходом брига «Россия» под алыми парусами и ярким водно-пиротехническим представлением, сообщают информационные агентства.

    В ночь на воскресенье по акватории Невы прошел бриг «Россия» под алыми парусами, став кульминацией торжества, передает ТАСС.

    В празднике приняли участие 66 тыс. выпускников из Петербурга и других городов России. На набережных и трибунах также присутствовали около 400 иностранных гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и ряда африканских государств.

    К торжествам присоединились выпускники из зарубежных стран, прибывшие на молодежном «Поезде памяти» из Белоруссии. Пассажирами стали 200 старшеклассников: 57 представляют Белоруссию, 55 – Россию, остальные прибыли из стран Евразийского экономического союза, СНГ и стран антигитлеровской коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников школ «Алые паруса».

    Власти Петербурга ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с проведением торжества.

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    27 июня 2026, 15:55 • Новости дня
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня, пишут СМИ.

    Массовые проверки автомобилистов продлятся до 28 июня, сообщают «Известия».

    Профилактические мероприятия охватят Ивановскую, Тамбовскую, Мурманскую, Ульяновскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую и Рязанскую области. Главной задачей инспекторов станет поиск нетрезвых водителей.

    «Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», – заявил представитель ГУОБДД МВД Антон Белан.

    В ведомстве напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения грозит лишением прав на срок до двух лет и крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

    Кроме того, автоинспекторы призвали родителей следить за детьми в летний период и исключить их доступ к ключам от машин.

    Правоохранители также подчеркнули, что езда на питбайках по дорогам общего пользования категорически запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года МВД предложило тестировать автомобилистов на состояние опьянения с помощью анализа слюны.

    В начале июня столичные правоохранители задержали мужчину за наезд на двухлетнего мальчика в жилом дворе.

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    27 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил обеспокоенность запуском программы Airfield Denial Challenge, направленной на уничтожение тыловых авиабаз России.

    Запуск программы Североатлантического альянса по нейтрализации российских аэродромов вызвал тревогу в западном экспертном сообществе, передает РИА «Новости».

    «Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», – подчеркнул Диесен.

    В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию ситуации, напрямую втягивают альянс в конфликт и представляют собой опасную игру.

    Ранее Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий блокировки тыловых баз российской авиации.

    Организаторы отвели на внедрение дешевого способа вывода из строя российских аэродромов менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому столкновению Москвы и НАТО.

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    27 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье

    ВС России нанесли удар по заводу нефтепродуктов в Запорожье

    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударами «Гераней» поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, в результате возникло объемное горение, сообщило Министерство обороны.

    Атака дальнобойных дронов пришлась на производственные мощности компании «СП ЮКОИЛ» в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает в Max Минобороны. Данное предприятие активно использовалось для снабжения украинских военных подразделений.

    Удары наносились беспилотными аппаратами модификаций «Герань». В результате точного попадания на территории топливного объекта началось сильное возгорание.

    Средства объективного контроля подтвердили масштабный пожар на территории завода. Уничтожение подобных объектов направлено на планомерное снижение военно-экономического потенциала противника.

    Накануне российские беспилотники атаковали промышленное предприятие и автозаправочную станцию в Запорожье.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

    Видео удара ВС России по нефтеперерабатывающему заводу в Запорожье смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

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    27 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Бразильский «Ботафого» внезапно отказался от матчей в Москве

    Бразильский клуб «Ботафого» отказался от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский футбольный клуб «Ботафого» в одностороннем порядке принял решение отказаться от поездки в Москву для участия в Братском кубке.

    О решении бразильской команды сообщила пресс-служба московского «Динамо», передает ТАСС. В рамках турнира планировались встречи «Ботафого» с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.

    «Мы совместно с ЦСКА оценим последствия принятого «Ботафого» решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров», – заявили в пресс-службе столичного клуба.

    Бразильская сторона объяснила отказ внутренними причинами на уровне совета директоров, несмотря на заранее согласованные условия и предусмотренную неустойку.

    Представители «Динамо» принесли извинения болельщикам за отмену запланированных матчей, отметив, что в современных реалиях полностью исключить подобные ситуации невозможно. В предыдущем розыгрыше Братского кубка победу одержало «Динамо», а участниками турнира также были ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте футболист Давид Рикардо забил гол в дебютном матче за бело-голубых после перехода из бразильского «Ботафого».

    В августе прошлого года столичный ЦСКА одержал выездную победу над динамовцами в рамках чемпионата России.

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    27 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская группировка оказалась в полной изоляции в Константиновке, а любые попытки ротации войск или эвакуации жестко пресекаются артиллерийским огнем, заявил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог.

    По словам офицера, блокада украинских подразделений в Константиновке продолжается уже около месяца. Командир первого Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск с позывным Порог сообщил, что противник практически прекратил попытки перебросить подкрепления в заблокированный район.

    «Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем», – рассказал офицер.

    Командир добавил, что даже в условиях плохой погоды, которая затрудняет работу разведки, попытки малых групп ВСУ покинуть Константиновку заканчиваются для них фатально.

    Министерство обороны России установило круглосуточный контроль над всеми транспортными артериями Константиновки.

    Лишенные связи украинские солдаты случайно выходят прямо на российские позиции.

    Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали подразделения противника в Константиновке от снабжения.

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    27 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»

    Российские военные уничтожили офицера полка «Рейнджер» ССО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко, а также наемника из Грузии.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель украинского командира и иностранного бойца в зоне СВО, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении российскими войсками грузинского наемника Георгия Дамении, а также офицера 6-го полка «Рейнджер» ССО Павла Антоненко», – рассказал источник агентства.

    Ранее представители силовых ведомств отмечали, что командование ВСУ направило подразделения шестого полка в Харьковскую область, где они уже несут значительные потери.

    В прошлом году украинские «рейнджеры» получили приказ выбить российские силы с позиций около Юнаковки в Сумской области. Однако группировка войск «Север» нанесла им поражение, после чего остатки подразделения отвели в тыл.

    В Запорожской области российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины.

    Несколькими днями позже бойцы ВС России ликвидировали охранника западных военных советников.

    В прошлом году элитный шестой отряд украинских сил специальных операций понес колоссальные потери в Сумской области.

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    28 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы на съезде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоится предвыборный съезд «Единой России» для выдвижения кандидатов в Госдуму, на котором определят конфигурацию списка кандидатов в Государственную думу.

    «Единая Россия» готовится к проведению первого этапа съезда в российской столице, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на предстоящие думские выборы. Парламентская кампания началась 16 июня после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС

    Согласно закону, партии обязаны провести съезды в течение 25 дней с начала кампании. «Единая Россия» станет третьей из парламентской пятерки, кто выполнит эту процедуру, после КПРФ и ЛДПР. Предвыборный съезд разделен на два этапа: первый посвящен выдвижению кандидатов, второй, запланированный на август, – утверждению программы.

    Ожидается, что общефедеральную часть списка партии составят не более пяти человек с высоким авторитетом в обществе. В 2026 году единороссы планируют выдвинуть максимально возможное количество кандидатов – 625 человек. Также обновится региональная структура списка, в который могут войти до 55 действующих губернаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» планирует выдвинуть бывшего омбудсмена Татьяну Москалькову кандидатом на парламентских выборах.

    По итогам предварительного голосования победителями стали 480 ветеранов спецоперации.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев анонсировал обновление состава думской фракции минимум на четверть.

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    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

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    28 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира.

    На старте плей–офф пройдут встречи Германия – Парагвай (29 июня, Фоксборо), Франция – Швеция (1 июля, Ист–Ратерфорд), ЮАР – Канада (28 июня, Инглвуд), Нидерланды – Марокко (30 июня, Монтеррей), Португалия – Хорватия (3 июля, Торонто), Испания – Австрия (2 июля, Инглвуд), США – Босния и Герцеговина (2 июля, Санта–Клара), Бельгия – Сенегал (1 июля, Сиэтл), Бразилия – Япония (29 июня, Хьюстон), Кот–д’Ивуар – Норвегия (30 июня, Арлингтон), Мексика – Эквадор (1 июля, Мехико), Англия – ДР Конго (1 июля, Атланта), Аргентина – Кабо–Верде (4 июля, Майами), Австралия – Египет (3 июля, Арлингтон), Швейцария – Алжир (3 июля, Ванкувер), Колумбия – Гана (4 июля, Канзас–Сити).

    Ранее сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей–офф ЧМ.

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    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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