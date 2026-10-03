Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила

Tекст: Тимур Шайдуллин

Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.