Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.
Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.
В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.
В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.