В Китае трехлетний малыш выжил после падения с 18 этажа

Tекст: Евгения Караваева

Трехлетний мальчик в Китае выжил после падения с 18-го этажа благодаря дереву, которое смягчило его приземление, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Инцидент произошел 15 июля в городе Ханчжоу, однако известно о нем стало только сейчас.

Родители малыша ушли за продуктами, оставив сына под присмотром бабушки и дедушки. Полагая, что ребенок спит, они заперли дверь, но мальчик проснулся, зашел в ванную и выпал из окна. Дерево, росшее под окнами, смягчило его падение.

Местный житель обнаружил мальчика на земле и вызвал скорую помощь. Медики сообщили, что у ребенка перелом левой руки и другие травмы, однако голова осталась невредимой. Сейчас мальчик быстро восстанавливается.

В знак благодарности отец ребенка украсил дерево большим красным цветком, который в Китае считается символом чести и торжества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестиклассник из Домодедово спас выпавшего из окна ребенка. А в Бийске ребенок выжил после падения с четвертого этажа.