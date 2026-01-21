Напавшего в Шереметьево на ребенка мужчину захотели принудительно лечить

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно обвинительному заключению, 23 июня 2025 года Витьков, находясь в состоянии наркотического опьянения, в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево бросил ребенка на кафельный пол, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Подмосковья.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Витьков в период совершения деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – добавили там.

Закрытое судебное заседание по делу назначено на 22 января 2026 года.

Напомним, до этого в январе дело о попытке убийства ребенка в аэропорту Шереметьево направили в суд.

Летом 2025 года в аэропорту Шереметьево задержали мужчину после нападения на ребенка. Задержанного Владимира Витикова отправили под стражу по обвинению в попытке убийства двухлетнего мальчика.