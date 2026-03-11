В аэропорту Калуги ввели временные ограничения ради безопасности полетов

Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду

Tекст: Ольга Иванова

Летчик истребителя Су-35 ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил свою первую награду за этот бой, передает «Российская газета».

Как отмечается, уникальный подарок летчику передал подписчик телеграм-канала «Война. История. Оружие» из Казани. В качестве награды офицеру достались редкие часы, выпущенные ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, причем эта серия была распродана всего за сутки.

Офицер ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» сообщил, что многофункциональный истребитель Су-35 сбил украинский Су-27, пилотируемый командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем, передает «Российская газета».

Сообщается, что самолет вероятно был поражен ракетой класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью действия более 300 км. Эта ракета позволяет атаковать цели в глубоком тылу противника, не входя в зону действия украинских средств ПВО, что вызывает опасения у украинских летчиков.

Согласно заявлению ВВС Украины, полковник Александр Довгач был сбит 9 марта при выполнении боевой задачи при значительном превосходстве авиации России в воздухе. Довгач имел звание героя Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России за последние сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.