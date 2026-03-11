Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Воздушная гавань Калуги перешла на режим временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Подчеркивается, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В сообщении уточняется, что ограничения касаются работы аэропорта Калуга (Грабцево) и носят временный характер.
Напомним, ранее в среду в аэропортах Перми и Ижевска начали действовать временные ограничения.
До этого в аэропортах Ульяновска и Казани временно ограничивали прием и выпуск самолетов.