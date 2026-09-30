Российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ

Tекст: Ольга Иванова

Российские военные в ходе маневров «Эшелон-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области продемонстрировали организацию тылового обеспечения во время спецоперации, передает РИА «Новости». Начальник штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа Сергей Спиридонов отметил, что опыт передается союзникам по ОДКБ.

«В ходе учения «Эшелон-2026» мы демонстрируем нашим коллегам из стран ОДКБ, как мы выполняем задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке. В заданном районе для восстановления боеспособности подразделений, прибывающих после выполнения боевых задач, оборудован тыловой район», – привело слова Спиридонова Минобороны РФ. Он уточнил, что такие районы полностью заглубляются и маскируются под рельеф местности.

Все помещения в тыловом районе строятся по блиндажному типу и включают элементы для проживания, питания и банно-прачечного обслуживания в полевых условиях. Особое внимание уделяется безопасности: блиндажи оснащены замаскированными входами и запасными выходами для экстренной эвакуации.

Военнослужащие также отработали развертывание полевых пунктов заправки, эвакуацию и ремонт техники под угрозой атак беспилотников. Кроме того, сводный батальон применил наземные робототехнические комплексы и дроны для доставки грузов на линию соприкосновения и эвакуации раненых.

Учения «Эшелон-2026» проходят совместно с маневрами «Взаимодействие-2026» и «Поиск-2026», в них участвуют около 2 тыс. человек и 350 единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран ОДКБ стартовали на Чебаркульском полигоне 27 сентября.

Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область накануне тренировок.

Российская сторона активно делится с союзниками по организации опытом ведения специальной военной операции.