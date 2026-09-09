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    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

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    9 сентября 2026, 10:56 • Новости дня

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

    На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (UAC) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

    Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 Banderol, обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

    Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

    Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».

    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    9 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    @ t.me/mamukapipiya

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил сформированное в России добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» для участия в спецоперации.

    Командир отряда, ветеран спецоперации Отар Романов-Парцхаладзе пояснил, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, сыгравшим историческую роль для грузинского народа, передает ТАСС.

    «Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу», – заявил экс-генпрокурор Грузии.

    Он выразил уверенность, что символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин.

    По словам командира, отряд объединил сторонников сближения двух народов и защитников традиционных семейных ценностей. Главной задачей бойцов он назвал доведение до конца борьбы с угрожающим всему миру злом.

    Романов-Парцхаладзе добавил, что принял решение участвовать в СВО добровольно. С начала боевых действий он с командой помогает российским военным и мирным жителям ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом. 
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию.

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    9 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Николаеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в ряде украинских городов в ночь на среду были слышны взрывы, сообщил Telegram-канал «Суспільне» («Общественное»).

    «В Харькове раздался взрыв, сообщили корреспонденты „Общественного». В Харькове зафиксировали попадание в складское здание, сообщил мэр Терехов. На месте разразился пожар, последствия удара уточняют», – сказано в сообщениях.

    Затем сообщается о повторных взрывах. Такая же ситуация в Николаеве: за одним взрывом следует другой или несколько.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги, уточняет РИА «Новости».

    О звуке взрыва сообщали из Киева, после чего в столице Украины отменили воздушную тревогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко 8 сентября сообщил о крупных пожарах на городских складах. Украинская ТЭС прекратила работу после серии взрывов. Николаев частично обесточен после серии взрывов.

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    8 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков допустил возможную передачу Индии технологий производства Су-57

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность передачи Нью-Дели технологий для локального выпуска новейших боевых самолетов.

    Москва готова поставлять партнерам современные авиационные комплексы, передает ТАСС. При этом перспективы создания сборочных линий за рубежом требуют отдельного диалога. «Су-57 – это очень сложная машина и одна из лучших в мире. Вопрос продажи этих машин в Индию на повестке», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    По словам государственного деятеля, зарубежные коллеги активно интересуются получением соответствующих компетенций. Он пояснил, что запрос на передачу производственных секретов станет темой дополнительных двусторонних консультаций.

    Создатели передовой техники традиционно стремятся удерживать уникальные разработки внутри страны. Однако ради укрепления стратегического взаимодействия Москва допускает возможность обмена опытом с дружественным государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин сообщил о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57.

    В конце прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов направил Нью-Дели официальное предложение по локализации выпуска этих самолетов.

    Осенью прошлого года индийская сторона приступила к рассмотрению инициативы Москвы о совместном производстве.

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    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

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    8 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков: Россия выполнит обязательства по поставкам С-400 в Индию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил индийских журналистов в полном выполнении контракта на поставку зенитных ракетных систем, несмотря на задержки.

    Официальный представитель Кремля подтвердил планы Москвы перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС. «Россия способна выполнить свои обязательства, пусть и с учетом задержки, и они будут выполнены. Этот вопрос затрагивается в ходе переговоров наших лидеров», – подчеркнул пресс-секретарь.

    Индия заключила контракт на приобретение пяти дивизионов зенитных систем в 2018 году. Общая стоимость сделки составила 5,43 млрд долларов. На данный момент заказчику переданы четыре из пяти предусмотренных договором комплектов техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обсуждали возможность закупки пяти дополнительных комплексов С-400.

    Оборонные ведомства двух стран провели переговоры по ускоренной поставке этих зенитно-ракетных систем.

    Рособоронэкспорт опроверг информацию о срыве контракта с индийской стороной.

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    8 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Студент-геймер из Омска стал оператором дронов на спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студент Омского политехнического университета Алексей Смирнов успешно прошел обучение на оператора дронов благодаря богатому опыту в компьютерных играх.

    Молодой человек проходит службу на специальном контракте в подразделении беспилотных систем, передает канал «Герои Z» в Max.

    «Я еще дома, на гражданке, очень много играл в компьютерные игры. Поэтому далось легко», – рассказал оператор. Практические занятия прошли без затруднений, а командир высоко оценил успехи подчиненного в управлении джойстиком.

    Военным премудростям, включая искусство маскировки, новобранца обучали опытные инструкторы. Главной мотивацией для бойца остается точное поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.

    Учащийся донецкого вуза Герман Родионов стал оператором-сапером без прерывания обучения.

    Студент Российского университета транспорта отправился служить в профильный полк вслед за отцом.

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    8 сентября 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков заявил об успешном продвижении российских войск

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам индийских изданий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Динамика на фронтах известна всем экспертам. Мы продвигаемся вперед. Но в любую минуту мы готовы перейти на мирный путь урегулирования», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    Брифинг состоялся в преддверии предстоящего саммита стран БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Представитель Кремля отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под контролем и развивается по плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил об увеличении темпов наступления российских войск.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне боевых действий.

    Месяцем ранее представитель Кремля отметил положительную для России динамику на линии соприкосновения.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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    9 сентября 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области появились «территории боевых действий»

    В Черниговской области появились «территории боевых действий»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и узнали, что в Черниговской области пять районов приобрели статус территорий возможных боевых действий.

    «Черниговская военная администрация присвоила пяти районам области статус территорий возможных боевых действий. Это Холминская, Березнянская, Седневская, частично – Тупичевская и Сосницкая городские общины», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Черниговской области точными ракетными ударами уничтожены два логистических хаба ВСУ – в Чернигове и Прилуках. В районе Черного Рога нанесен ракетный удар по площадке запуска ударных дронов: полностью уничтожен склад БПЛА, есть потери среди личного состава расчетов.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе тяжелые бои идут в районах Уланово и Толстодубово. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках на 500 м.

    В Харьковской области на Волчанском направлении с тяжелыми боями бойцы расширяют зону контроля вокруг Белого Колодезя. Также есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    На Липцовском направлении штурм-группы продвигаются в районе Гоптовки, а на Великобурлукском развивают успех возле освобожденных Березников и Долгенького.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска.

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.

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    8 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили военный склад ВСУ под Киевом

    ВС России поразили склад военного назначения ВСУ в Киевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники успешно поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в городе Бровары Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Этот объект, расположенный в Броварах Киевской области, активно применялся для размещения материальных средств военного назначения, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины, отмечается в сообщении Минобороны в Max. Удар был нанесен «Геранями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные поразили логистический центр «Равен Украина» в Броварах.

    В конце августа беспилотник «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в Дударкове. Днем ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры ВСУ в Киевской области.

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    9 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко: Российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно сжимают кольцо окружения украинских подразделений на Волчанском направлении после освобождения населенных пунктов Березники и Долгенькое, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение населенных пунктов Березники и Долгенькое, прежде всего, говорит, что мы прочно удерживаем инициативу и развиваем успех на Волчанском направлении и, по сути, сужаем этот котел, который образовался восточнее от населенного пункта Волчанск», – заявил он ТАСС.

    Марочко уточнил, что российские силы продвигаются и расширяют зону контроля, а также занимаются зачисткой местности около Ольховатки. Наступление идет широким фронтом, и украинские подразделения не могут сдержать натиск.

    По словам эксперта, при дальнейшем успешном продвижении и соединении войск под контроль российской армии может перейти около 100 кв. километров территории. Оказавшиеся в котле украинские военные пытаются вырваться, но уже лишены такой возможности.

    «По той оперативно-тактической обстановке, которую я вижу на карте, у украинских боевиков просто уже нет шансов где-то как-то развить успех здесь и замедлить продвижение наших войск. По сути, они оттягивают неизбежное», – сказал он.

    При этом у ВСУ в зоне спецоперации из-за комбинированных ударов ВС России по объектам двойного назначения и ВПК отмечаются серьезные трудности с ГСМ, нарушения логистики, поставок материально-технических средств, ротационных и эвакуационных мероприятий.

    «Это все приводит к снижению боеспособности украинских боевиков на ряде направлений в зоне спецоперации», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Минобороны заявило, что в Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ.

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.

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    В США после протестов медиков приостановлено внедрение идеи о поголовной проверке военнослужащих на тестостерон. Почему военный министр Пит Хегсет так озаботился уровнем этого гормона в крови военных – и какой результат в смысле боевой эффективности желают получить Вооруженные силы США? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    • До ранения такого счастья не было

      Молодой кадровый военный Денис Тихонов знал войну только по кинофильмам, но с первых дней принял участие в СВО.

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Анхальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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