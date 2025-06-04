Пентагон решил перенаправить средства на разработку F-47 вместо F/A-XX

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны США рекомендовало сфокусировать усилия и финансирование на проекте шестого поколения истребителя F-47, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Пентагон обратился к профильным комитетам Конгресса с просьбой перенаправить 500 млн долларов, выделенных на проект F/A-XX для ВМС, на программу F-47, над которой корпорация Boeing работает с марта.

«Одновременная работа по проектам двух истребителей шестого поколения несет в себе риск не достичь поставленных целей по обеим программам», – говорится в документе ведомства, цитируемом агентством.

Профильные комитеты Палаты представителей и Сената пока не одобрили сокращение финансирования F/A-XX и требуют дополнительных данных о перспективах проекта. В Конгрессе опасаются, что задержки могут привести к отставанию ВМС США от Китая в области истребителей шестого поколения.

Разработка F/A-XX для замены истребителей F/A-18E/F ведется с 2012 года. В перспективе самолеты F/A-XX и F-35C должны составить основу морской авиации США. F-47, разрабатываемый Boeing, может получить дальность полета более 1852 км и сопровождаться беспилотниками. По данным Janes, первый полет прототипа ожидается до конца президентства Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

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