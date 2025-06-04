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    От доллара ждут падения на годы вперед
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
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    Стали известны подробности похищения блогера на вокзале в Москве
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться в Курскую область
    В Совфеде раскритиковали обращение Миронова о возврате смертной казни
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    4 июня 2025, 11:20 • Новости дня

    Пентагон решил перенаправить средства на разработку F-47 вместо F/A-XX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское военное ведомство нацелено сделать проект F-47 главным в следующем поколении истребителей, при этом часть конгрессменов требует сохранить финансирование F/A-XX, сообщает Bloomberg со ссылкой на запрос министерства в профильные комитеты Конгресса.

    Министерство обороны США рекомендовало сфокусировать усилия и финансирование на проекте шестого поколения истребителя F-47, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Пентагон обратился к профильным комитетам Конгресса с просьбой перенаправить 500 млн долларов, выделенных на проект F/A-XX для ВМС, на программу F-47, над которой корпорация Boeing работает с марта.

    «Одновременная работа по проектам двух истребителей шестого поколения несет в себе риск не достичь поставленных целей по обеим программам», – говорится в документе ведомства, цитируемом агентством.

    Профильные комитеты Палаты представителей и Сената пока не одобрили сокращение финансирования F/A-XX и требуют дополнительных данных о перспективах проекта. В Конгрессе опасаются, что задержки могут привести к отставанию ВМС США от Китая в области истребителей шестого поколения.

    Разработка F/A-XX для замены истребителей F/A-18E/F ведется с 2012 года. В перспективе самолеты F/A-XX и F-35C должны составить основу морской авиации США. F-47, разрабатываемый Boeing, может получить дальность полета более 1852 км и сопровождаться беспилотниками. По данным Janes, первый полет прототипа ожидается до конца президентства Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Президент Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях. Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47.

    1 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод проведет открытое всероссийское голосование по смене названия БМПТ, итог которого представят на форуме «Армия-2025».

    Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

    В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

    Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

    В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    2 июня 2025, 06:39 • Новости дня
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделения армии поступила очередная партия модернизированных танков Т-80БВМ, отличающихся улучшенной защитой экипажа и газотурбинным двигателем.

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» отправил в войска новую партию танков Т-80БВМ, доработанных по итогам анализа опыта специальной военной операции, передает ТАСС. В пресс-службе предприятия отметили, что конструкторы значительно повысили выживаемость танков и их экипажей на поле боя, реализовав комплекс инженерных решений для усиления защиты. Представитель завода заявил: «Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач».

    Перед отправкой эшелона танки окропили святой водой, а также были прочитаны молитвы духовенством с участием настоятеля храма-памятника Святого благоверного князя Димитрия Донского. Т-80БВМ оснащается газотурбинным двигателем, который обеспечивает скрытное передвижение и отличную работу в любых погодных условиях. Испытатель предприятия пояснил, что двигатель можно запустить даже при морозах до минус 40 градусов, а благодаря уникальному звуку машины сложно обнаружить направление ее появления.

    Модернизированные танки поступают в российскую армию с 2017 года, обладают высокой огневой мощью, защищенностью и маневренностью, полностью отвечая современным требованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод принял решение представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ остановили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    3 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украины, включая столицу.

    Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

    Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

    В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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    3 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Подлодка ТОФ достигла максимальной глубины в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японском море экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно протестировал системы судна на максимальной глубине во время учений флота.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение на максимальную глубину в Японском море, передает РИА «Новости». В ходе боевых учений экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна на больших глубинах, а также отработал алгоритм действий по управлению кораблем при таких условиях.

    После завершения подводной части задания лодка всплыла и продолжила выполнение задач по боевой подготовке. Безопасность погружения обеспечивалась спасательным судном «Игорь Белоусов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави с деловым визитом отряда Тихоокеанского флота в Малайзию. Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота за счет поступления новых кораблей и авиационной техники. Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на острове Бали.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    1 июня 2025, 15:51 • Новости дня
    Корабли ТОФ прибыли в Джакарту для учений с Индонезией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Корабли Тихоокеанского флота России прибыли в порт Джакарта Республики Индонезия, передает «Интерфакс». В состав корабельной группы вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». В рамках визита запланированы совместные маневры и тренировка по связи между российским и индонезийским флотами. Пресс-служба флота сообщила: «В ходе делового захода корабли двух стран проведут совместное российско-индонезийское маневрирование и тренировку по связи». В программе делового визита предусмотрены протокольные мероприятия с участием индонезийских военных. В частности, представители ВМС Индонезии посетят корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».


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    2 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Британия собралась построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS

    Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

    Tекст: Ирма Каплан

    После выделения инвестиций в размере 15 млрд фунтов стерлингов (20,2 млрд долларов) на программу Британии по ядерным боеголовкам страна готова строить атомные подлодки для защиты будущих поколений от возрастающих угроз, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

    Как заявил британский министр обороны Джон Хили, доблестные подводники круглосуточно обеспечивают безопасность страны и союзников, однако «угрозы растут, и надо действовать решительно», говорится на сайте правительства накануне оглашения нового стратегического обзора.

    «В настоящее время Великобритания собирается эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые будут заменены увеличенным флотом из 12 подводных лодок SSN-AUKUS с конца 2030-х годов», – сказал Хили.

    Он добавил, что на подготовку новой подлодки будет выделено 18 месяцев.

    Увеличение числа подводных лодок преобразует британскую подводную строительную отрасль, так как план изменений в ней поддержит 30 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров по всей стране вплоть до 2030-х годов и поможет организовать 30 тыс. мест для обучения и 14 тыс. мест для выпускников в течение следующих десяти лет.

    «Новый стратегический обзор обороны обеспечит условия, при которых  Великобритания справится со своими задачами, и наши вооруженные силы получат необходимое оборудование, которое обеспечит безопасность дома, одновременно открывая больше возможностей для инженеров, судостроителей и техников в будущем», – сказано в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские власти намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей страны и закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. До этого министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    2 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Румынский моряк пропал с фрегата в Средиземном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время выполнения задачи по контролю соблюдения эмбарго на поставки оружия к берегам Ливии с румынского фрегата «Король Фердинанд» исчез 46-летний член экипажа.

    Румынский моряк был объявлен пропавшим с борта фрегата «Король Фердинанд» во время участия военной единицы в операции EUNAVFOR MED IRINI, передает ТАСС. О происшествии сообщило министерство национальной обороны Румынии. Инцидент произошел примерно в 90 морских милях от побережья Ливии, в районе порта Бенгази, когда корабль находился в международных водах.

    Поисковые мероприятия были незамедлительно начаты как на борту корабля, так и в акватории, в том числе с использованием корабельного вертолета. В то же время командование операции EUNAVFOR MED IRINI было оперативно уведомлено о случившемся и направило к месту происшествия дополнительные плавсредства для поддержки поисков.

    Согласно информации министерства, команда фрегата состоит из 221 моряка. «Король Фердинанд» отправился из порта Констанца 5 мая для 40-дневного участия в международной операции вместе с кораблями из Греции, Италии и Франции. Ключевая задача – поддержка эмбарго на поставки оружия в Ливию по резолюциям Совета Безопасности ООН. Возвращение корабля в Румынию ожидается в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынская баржа, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени. Турецкие моряки спасли плывшего в Россию на каяке румынского ученого. Американский матрос пропал с авианосца в Аравийском море.

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    2 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Ростех отметил боеспособность российских танков при множественных попаданиях

    Tекст: Вера Басилая

    Российские танки продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации даже после неоднократных попаданий противотанковых средств благодаря дополнительной многослойной защите, сообщил Ростех.

    Российские танки остаются боеспособны даже при множественных попаданиях, отечественные машины демонстрируют лучшую устойчивость в бою по сравнению с западными танками, которые используются войсками Украины, сообщает Ростех.

    «Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств», – заявили в Ростехе.

    Причиной такой «живучести» называют дополнительную многослойную защиту российских танков.

    Танк Т-80БВМ считается самой современной версией танка Т-80, получившей улучшенную 125-мм пушку, доработанный газотурбинный двигатель и новый многоканальный прицельный комплекс.

    Защита усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой, а башня оснащена серийными «мангалами» для отражения атак дронов.

    Ранее предприятие «Уралвагонзавод» поставило в войска очередную партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников спецоперации на Украине.

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    3 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Обновленный «Ланцет» решили протестировать в Росгвардии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На заседании Научно-технического совета Росгвардии представили модернизированный комплекс ZALA «Ланцет», предназначенный для повышения эффективности операций.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» будет апробирован в подразделениях Росгвардии, включая те, что участвуют в специальной военной операции, передает ТАСС. Новинку презентовали на заседании Научно-технического совета ведомства, где обсуждались перспективные образцы беспилотников и робототехники для зоны СВО.

    Полковник Андрей Власов, начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии, заявил: «Такие технологии снижают риски для военнослужащих и повышают эффективность операций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Севера» уничтожили бронемашину Bradley с помощью «Ланцета» в Сумской области. Министерство обороны показало видео уничтожения танка Abrams с помощью «Ланцета» в Курской области.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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