Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

Tекст: Ирма Каплан

Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

«Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше «подъемной силы» к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

«Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то, что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.