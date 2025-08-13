Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.0 комментариев
Армия Индии предотвратила проникновение террористов из Пакистана
Вооруженные силы Индии отразили нападение группы террористов, попытавшихся пересечь границу из Пакистана в секторе Ури северной части страны, сообщила газета Hindustan Times.
Вооруженные силы Индии предотвратили попытку проникновения крупной группы террористов с территории Пакистана в северную союзную территорию Джамму и Кашмир, передает ТАСС со ссылкой на издание Hindustan Times. Инцидент произошел в среду в секторе Ури, который расположен на линии контроля между Индией и Пакистаном.
Во время перестрелки между военными и террористами погиб один индийский солдат. По информации военных источников, проникновение боевиков в индийскую часть Кашмира могло быть организовано при поддержке Группы пограничных действий Пакистана.
Власти Индии регулярно заявляют о попытках нарушить границу на линии контроля в Джамму и Кашмире со стороны террористических группировок, действующих с территории Пакистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал продолжение операции «Синдур» и подчеркнул решимость бороться с террористической угрозой на пакистанской территории. Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии после атаки в Кашмире. Удар ракет BrahMos сорвал наступление Пакистана на Индию.