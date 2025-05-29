Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Моди заявил о незавершенности операции «Синдур» против террористов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал продолжение операции «Синдур», подчеркнув решимость бороться с террористической угрозой на пакистанской территории.
Операция «Синдур» по уничтожению террористических целей на территории Пакистана далека от завершения, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, страна будет продолжать решительные действия против любых сил, поддерживающих терроризм, передает ТАСС.
Моди подчеркнул: «На бенгальской земле я заявляю от имени 1,4 млрд индийцев, что операция «Синдур» еще не завершена». Он отметил, что Индия будет и дальше жестко реагировать на любые проявления терроризма и не остановится перед необходимыми мерами.
Премьер-министр напомнил о принятой Индией политике нулевой терпимости к терроризму. Моди также сообщил, что после атаки в Пахалгаме Индия дала понять миру: за каждое нападение враг понесет серьезные последствия. По его словам, индийские военные уже уничтожили значительную часть террористической инфраструктуры, «о которой Пакистан никогда не думал».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нарендра Моди отметил, что операция «Синдур» против террористов на территории Пакистана стала возможна благодаря развитию индийских оборонных технологий. Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. В Джамму и Кашмире прогремели взрывы спустя несколько часов после договоренности о перемирии.