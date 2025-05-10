В Джамму и Кашмире прогремели взрывы спустя часы после договоренности о перемирии

Tекст: Мария Иванова

Взрывы были слышны в городе Джамму на территории Джамму и Кашмира всего через несколько часов после того, как Индия и Пакистан объявили о введении режима прекращения огня, передает Reuters. Агентство ссылается на очевидца, который сообщил, что в небе над Джамму были видны снаряды.

Ранее в субботу Нью-Дели и Исламабад достигли соглашения о полном прекращении огня. По словам первого заместителя главы МИД Индии Викрама Мисри, командующие военными операциями обеих стран провели телефонные переговоры.

Мисри заявил: «По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море». Несмотря на договоренности, спустя непродолжительное время после официального объявления в Джамму вновь раздались взрывы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вооруженные силы Пакистана начали масштабную операцию с атаками на ключевые индийские военные объекты. Индийская армия отвечала ударами по авиабазам и другим целям в Кашмире и Пенджабе.

Противостояние между Индией и Пакистаном было прекращено по договоренности сторон. Прекращение огня вступило в силу в 17.00 по индийскому времени.