Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
В Джамму и Кашмире прогремели взрывы спустя часы после договоренности о перемирии
Несмотря на достигнутое между Индией и Пакистаном соглашение о прекращении огня, жители Джамму сообщили о серии взрывов и снарядах в небе над городом.
Взрывы были слышны в городе Джамму на территории Джамму и Кашмира всего через несколько часов после того, как Индия и Пакистан объявили о введении режима прекращения огня, передает Reuters. Агентство ссылается на очевидца, который сообщил, что в небе над Джамму были видны снаряды.
Ранее в субботу Нью-Дели и Исламабад достигли соглашения о полном прекращении огня. По словам первого заместителя главы МИД Индии Викрама Мисри, командующие военными операциями обеих стран провели телефонные переговоры.
Мисри заявил: «По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море». Несмотря на договоренности, спустя непродолжительное время после официального объявления в Джамму вновь раздались взрывы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вооруженные силы Пакистана начали масштабную операцию с атаками на ключевые индийские военные объекты. Индийская армия отвечала ударами по авиабазам и другим целям в Кашмире и Пенджабе.
Противостояние между Индией и Пакистаном было прекращено по договоренности сторон. Прекращение огня вступило в силу в 17.00 по индийскому времени.