Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Трамп сообщил о решении Индии и Пакистана прекратить огонь
Трамп: Индия и Пакистан достигли соглашения о немедленном прекращении огня
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении Индией и Пакистаном соглашения по полному прекращению огня после ночных переговоров.
Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США, передает ТАСС. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Он отметил, что переговоры проходили в течение ночи при активном участии американской стороны.
Соглашение вступает в силу немедленно. Подробности достигнутых договоренностей пока не раскрываются.
Ранее стало известно, что Исламабад ищет дипломатические пути для урегулирования ситуации и уже наладил каналы связи с Нью-Дели для возможной встречи представителей двух стран.
Индия обвинила Пакистан в атаках гражданского населения беспилотниками. Вооруженные силы Пакистана приступили к масштабной военной операции против Индии.