Трамп сообщил о решении Индии и Пакистана прекратить огонь

Трамп: Индия и Пакистан достигли соглашения о немедленном прекращении огня

Tекст: Вера Басилая

Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США, передает ТАСС. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он отметил, что переговоры проходили в течение ночи при активном участии американской стороны.

Соглашение вступает в силу немедленно. Подробности достигнутых договоренностей пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Исламабад ищет дипломатические пути для урегулирования ситуации и уже наладил каналы связи с Нью-Дели для возможной встречи представителей двух стран.

Индия обвинила Пакистан в атаках гражданского населения беспилотниками. Вооруженные силы Пакистана приступили к масштабной военной операции против Индии.