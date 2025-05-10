Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Пакистан начал военную операцию против Индии
Вооруженные силы Пакистана приступили к масштабной военной операции против Индии, сообщил канал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. Источник заявил об уничтожении склада ракет BrahMos.
«Пакистан начал крупномасштабную военную операцию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Geo.
Операцию назвали «прямым ответом на продолжительные провокации Индии».
Источник в службе безопасности заявил, что на начальном этапе операции был уничтожен склад ракет BrahMos в Бисе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия на днях провела операцию «Синдур» в ответ на убийство мирных граждан в Пахалгам террористами. По данным СМИ, в результате Индия и Пакистан устроили масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов.