Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Пакистан выразил готовность к переговорам для снижения напряженности с Индией
News18 сообщил о готовящейся встрече Пакистана и Индии
Исламабад ищет дипломатические пути для урегулирования ситуации и уже наладил каналы связи с Нью-Дели для возможной встречи представителей двух стран.
Пакистан стремится снизить нынешнее напряжение в отношениях с Индией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18. По информации источников, ситуация в Пакистане оценивается как сложная, что побудило Исламабад к диалогу с Нью-Дели. Уточняется, что уже установлены каналы связи для подготовки встречи между представителями обеих государств.
Собеседники телеканала News18 подчеркнули, что официального подтверждения намерений пока не поступало ни от пакистанского, ни от индийского правительства. Тем не менее, источники считают, что в Пакистане назрело понимание необходимости изменить позицию и найти дипломатический выход из продолжающегося кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обвинили Пакистан в атаках беспилотников по гражданским объектам. Пакистан проводит военную операцию «Баньян уль-Марсус» против Индии. Глава МВД Индии назвал операцию «Синдур» ответом на убийство людей в Пахалгаме.