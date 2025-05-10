Пакистан выразил готовность к переговорам для снижения напряженности с Индией

News18 сообщил о готовящейся встрече Пакистана и Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пакистан стремится снизить нынешнее напряжение в отношениях с Индией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18. По информации источников, ситуация в Пакистане оценивается как сложная, что побудило Исламабад к диалогу с Нью-Дели. Уточняется, что уже установлены каналы связи для подготовки встречи между представителями обеих государств.

Собеседники телеканала News18 подчеркнули, что официального подтверждения намерений пока не поступало ни от пакистанского, ни от индийского правительства. Тем не менее, источники считают, что в Пакистане назрело понимание необходимости изменить позицию и найти дипломатический выход из продолжающегося кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии обвинили Пакистан в атаках беспилотников по гражданским объектам. Пакистан проводит военную операцию «Баньян уль-Марсус» против Индии. Глава МВД Индии назвал операцию «Синдур» ответом на убийство людей в Пахалгаме.