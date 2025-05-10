Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Власти Пакистана подтвердили военную операцию против Индии
Власти Пакистана проводят военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии, сообщила пресс-служба правительства Пакистана.
Пакистан заявил, что его действия стали ответом на «индийскую агрессию». Сообщается, что в рамках операции «атакованы ключевые индийские военные объекты». «Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», – приводит ТАСС текст сообщения.
«Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око», – говорится в сообщении.
Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, слова которого приводит Geo, заявил, что «военный ответ был исключительно оборонительной мерой», призванной «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок». «Мы не можем просто ждать, пока Индия продолжает свои провокации, – добавил он. – Победа будет за Пакистаном».
Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Пакистан начал военную операцию против Индии, ранее сообщили СМИ. На днях Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.