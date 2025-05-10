Власти Пакистана подтвердили военную операцию против Индии

Tекст: Антон Антонов

Пакистан заявил, что его действия стали ответом на «индийскую агрессию». Сообщается, что в рамках операции «атакованы ключевые индийские военные объекты». «Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», – приводит ТАСС текст сообщения.

«Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око», – говорится в сообщении.

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, слова которого приводит Geo, заявил, что «военный ответ был исключительно оборонительной мерой», призванной «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок». «Мы не можем просто ждать, пока Индия продолжает свои провокации, – добавил он. – Победа будет за Пакистаном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Пакистан начал военную операцию против Индии, ранее сообщили СМИ. На днях Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.