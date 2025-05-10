Индия обвинила Пакистан в атаках гражданского населения беспилотниками

Tекст: Александра Юдина

Пакистан совершил ночную атаку с использованием множества вооруженных беспилотных летательных аппаратов по территории Джамму и Кашмира, передает ТАСС.

По информации департамента по связям с общественностью Минобороны Индии, удары были нанесены по жилым районам и известным местам отправления культа, в частности по храму Шамбху.

В ведомстве подчеркнули, что действия Пакистана поставили под угрозу безопасность мирных жителей и религиозных объектов.

О числе пострадавших и степени нанесенного ущерба пока не сообщается. Ситуация в регионе остается напряженной.

Ранее власти Пакистана подтвердили военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии. Незадолго до этого Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.