Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
Индия обвинила Пакистан в атаках гражданского населения беспилотниками
Власти Индии обвинили Пакистан в запуске множества беспилотников по жилым кварталам и религиозным объектам в Джамму и Кашмире.
Пакистан совершил ночную атаку с использованием множества вооруженных беспилотных летательных аппаратов по территории Джамму и Кашмира, передает ТАСС.
По информации департамента по связям с общественностью Минобороны Индии, удары были нанесены по жилым районам и известным местам отправления культа, в частности по храму Шамбху.
В ведомстве подчеркнули, что действия Пакистана поставили под угрозу безопасность мирных жителей и религиозных объектов.
О числе пострадавших и степени нанесенного ущерба пока не сообщается. Ситуация в регионе остается напряженной.
Ранее власти Пакистана подтвердили военную операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») против Индии. Незадолго до этого Индия устроила военную операцию «Синдур» на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме.