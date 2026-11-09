Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Инфекционист назвал способы защититься от лихорадки Зика
Инфекционист Шахмарданов призвал защищаться от лихорадки Зика
Туристы, посещающие регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, должны защищать себя от укусов комаров и соблюдать рекомендации по контрацепции, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Вакцины от вируса Зика пока нет. Разработка вакцины остается активной областью исследований. Поэтому главным инструментом защиты по-прежнему остается профилактика: защита от укусов комаров при поездках в эндемичные регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также соблюдение рекомендаций по контрацепции после возвращения», – заявил профессор ТАСС.
По его словам, лихорадка Зика является редким примером инфекции, где главная опасность исходит не от самой болезни, а от ее отсроченных последствий, что делает ее клинически и социально значимым вызовом для современной инфекционной медицины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России зарегистрировали случай лихорадки Зика у женщины, вернувшейся с острова Бали. Тогда же академик РАН Онищенко назвал низкой вероятность распространения лихорадки Зика в России.
Вирусолог Сергей Нетесов рассказывал об опасности вируса Зика для российских туристов на курортах Азии и Африки.