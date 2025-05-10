Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

Tекст: Вера Басилая

В МИД Индии заявили, что Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск), передает ТАСС.

Информацию о достижении соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией подтвердил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

По его словам, Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе «без ущерба для своего суверенитета и территориальной целостности».

Прекращение огня и военных действий также подтвердили индийские источники, уточнив, что соответствующая договоренность была достигнута непосредственно между странами. Они подчеркнули, что соглашение предусматривает немедленное прекращение всех военных действий.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Индия и Пакистан договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории. По словам Рубио, в последние двое суток американские представители взаимодействовали с официальными лицами обеих стран.

Ранее президент США сообщил о решении Индии и Пакистана прекратить огонь. Исламабад ищет дипломатические пути для урегулирования ситуации и уже налаживает каналы связи с Нью-Дели для возможной встречи представителей двух стран.



