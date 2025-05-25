Моди назвал операцию «Синдур» символом силы Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операция «Синдур» стала отражением растущей мощи и решимости Индии, заявил премьер-министр Нарендра Моди в радиообращении к нации, передает ТАСС. По словам Моди, миссия направлялась на ликвидацию террористических целей в Пакистане и стала примером единства всего индийского народа в борьбе с терроризмом.

Моди подчеркнул: «Операция «Синдур» – это образ нашей решимости, мужества и меняющейся Индии». Он добавил, что страна объединилась против терроризма, проявляя гнев и решимость.

Премьер также отметил решающую роль отечественных оборонных разработок в успехе операции. Он заявил, что достижение целей стало возможным благодаря храбрости солдат и применению вооружения и технологий, произведенных в Индии. Моди подчеркнул, что победа – это результат труда инженеров, техников и каждого гражданина, внесшего вклад в оборонный потенциал страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. Спустя несколько часов после заключения перемирия в Джамму и Кашмире прогремели взрывы. Армия Индии заявила, что ночь на линии соприкосновения прошла спокойно.