Армия Индии сообщила о спокойной ночи на линии соприкосновения

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне

Tекст: Ольга Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон своей неопределенной позицией по конфликту на Украине больше напоминает лидера, готовящегося к войне, чем дипломата, заявила Марин Ле Пен во время визита в Италию, передает ТАСС. Она отметила: «Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны».

Ле Пен также напомнила, что Макрон уже неоднократно заявлял о наличии у него решений по Украине, однако, по ее словам, никаких результатов пока не достигнуто. В интервью итальянской газете Corriere della Sera она подвергла критике инициативу Макрона по формированию так называемой коалиции желающих, с которой он накануне посетил Киев.

По мнению лидера «Национального объединения», Франция должна стремиться к посредничеству и поиску мирных путей урегулирования, а не участвовать в эскалации. Ле Пен сравнила подход Макрона с политикой президента США Дональда Трампа, отметив, что последний хотя бы задумывается о мире.

Отдельно она выступила против политики Еврокомиссии, обвинив Брюссель в попытках ограничить суверенитет стран ЕС. Ле Пен считает, что Евросоюз навязывает странам блока курс на милитаризацию на фоне конфликта на Украине.

Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.