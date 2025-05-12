Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.8 комментариев
Армия Индии сообщила о спокойной ночи на линии соприкосновения
Впервые за несколько последних дней на линии соприкосновения в Джамму и Кашмире не фиксировались какие-либо происшествия или перестрелки.
Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла без нарушений, передает РИА «Новости». Представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал сообщил, что не поступало сообщений о каких-либо инцидентах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В регионе Джамму и Кашмир спустя несколько часов после заключения соглашения прогремели взрывы. МИД Индии заявил о намерении ответить на нарушения перемирия со стороны Пакистана.