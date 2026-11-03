Песков: Европа оберегает Украину от скандалов с пыточными

Tекст: Елизавета Шишкова

«Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов», – заявил Песков, отвечая на вопрос об отсутствии реакции западных правозащитных организаций на инцидент, передает РИА «Новости».

В понедельник украинское агентство УНИАН сообщило, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области.

Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о всемирном резонансе скандала с обнаружением пыточной для дезертиров под Киевом.

В понедельник командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко назвал подвал с удерживаемыми мужчинами временным пунктом дислокации.

В августе Песков сообщил об усилиях европейских стран по сокрытию усталости от поддержки Киева.