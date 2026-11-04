Путин пообещал поддержать организацию буддийского форума в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об этом глава государства заявил в ходе общения с представителями религиозных конфессий на Красной площади, передает РИА «Новости».

Один из участников встречи рассказал Путину о проведении в России международных буддийских форумов. «Если нужно помочь как-то, поддержать, – всегда все сделаем», – сказал президент.

Путина также поблагодарили за поддержку буддийского образования в стране и анонсировали создание в Москве буддийской академии.

В церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главный раввин России Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и другие религиозные деятели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин на встрече с религиозными деятелями в Москве назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

Также президент заявил об объединении всех граждан страны традиционными ценностями и сообщил о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром и согласием в России.