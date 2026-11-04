По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.
Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.
«Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.
Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.
Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.