Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян

Tекст: Вера Басилая

Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

«Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.