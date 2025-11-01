Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла
Президент России Владимир Путин присвоил дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла главе дипмиссии на Маврикии Ираде Зейналовой и еще трем представителям МИД.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому главе диппредставительства России на Маврикии Ираде Зейналовой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ опубликован на портале правовой информации.
Также аналогичные ранги присвоены послу МИД России по особым поручениям, старшему должностному лицу в АТЭС Марату Бердыеву, послу России в Малайзии Наилю Латыпову и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорию Лукьянцеву.
Ранее бывшая телеведущая Ирада Зейналова была назначена послом России в Республике Маврикий.
Президент России Владимир Путин присвоил Ираде Зейналовой новый дипломатический ранг.