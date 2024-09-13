До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.5 комментариев
Путин назначил нового посла России на Маврикии
Путин назначил Ираду Зейналову послом России на Маврикии
Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий», – следует из указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».
Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла на Маврикии.
Ранее Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.