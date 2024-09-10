Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Путин назначил Озерова новым послом Молдавии
Президент Владимир Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.
Указ опубликован на портале правовой информации.
Другим указом глава государства освободил от обязанностей главы диппредставительства в Молдавии Олега Васнецова, он возглавлял посольство с 2018 года, передает ТАСС.
Озеров родился в 1958 году, он окончил МГИМО МИД СССР. С 1981 года работал на различных должностях в министерстве иностранных дел и за рубежом. В 2010–2017 годах был послом в Саудовской Аравии.
Ранее Путин назначил Романа Амбарова послом в ЮАР.