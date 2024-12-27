Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Путин присвоил дипломатические ранги Зейналовой и Дробинину
Президент России Владимир Путин присвоил новые дипломатические ранги Ираде Зейналовой, Алексею Дробинину и Дмитрию Демурину.
На сайте правовых актов указано, что Путин указом присвоил новые дипломатические ранги ряду высокопоставленных сотрудников МИД России.
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД Дробинин получил ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова получила ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.
Дмитрий Демурин, заместитель директора второго департамента СНГ МИД, стал чрезвычайным и полномочным посланником второго класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин утвердил кандидатуру Сергея Беляева на должность чрезвычайного и полномочного посла в Швеции. Ранее президент назначил новыми послами в Панаме и Омане Константина Гаврилова и Олега Левина, также он назначил Ираду Зейналову послом России на Маврикии. МИД России сообщил, что посол Анатолий Антонов завершил свою командировку в США.