Путин назначил Гаврилова и Левина послами в Панаме и Омане

Tекст: Александра Юдина

На официальном сайте правовой информации указано, что Путин провел кадровые изменения в дипломатических представительствах России в Панаме и Омане.

Согласно опубликованным указам, Бойков освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Панаме, его место займет Константин Гаврилов.

В то же время в Султанате Оман Олег Левин назначен новым чрезвычайным и полномочным послом, сменив Моргунова. Документ подтверждает, что Моргунов был освобожден от своих обязанностей другим указом президента. Эти назначения являются частью плановых изменений в дипломатическом корпусе России.

Ранее стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

