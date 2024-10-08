Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
Путин назначил Гаврилова и Левина послами в Панаме и Омане
Президент России Владимир Путин назначил новых послов в Панаме и Омане, сменив Евгения Бойкова и Илью Моргунова соответственно.
На официальном сайте правовой информации указано, что Путин провел кадровые изменения в дипломатических представительствах России в Панаме и Омане.
Согласно опубликованным указам, Бойков освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Панаме, его место займет Константин Гаврилов.
В то же время в Султанате Оман Олег Левин назначен новым чрезвычайным и полномочным послом, сменив Моргунова. Документ подтверждает, что Моргунов был освобожден от своих обязанностей другим указом президента. Эти назначения являются частью плановых изменений в дипломатическом корпусе России.
Ранее стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.