Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.0 комментариев
Спецборт с Антоновым прибыл в Москву
Спецборт с послом России Антоновым приземлился во «Внуково 2» в Москве
Специальный рейс, на борту которого находился посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, приземлился во «Внуково 2» в Москве после завершения его командировки в США, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», борт с Антоновым прибыл в аэропорт «Внуково 2» в Москве на следующий день после того, как посольство России сообщило о его вылете из США специальным рейсом.
Накануне МИД РФ сообщил, что посол Анатолий Антонов завершил свою командировку в США.
Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщали, что Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву. СМИ сообщали, что Анатолий Антонов прибудет на родину осенью 2024 года.