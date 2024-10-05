  • Новость часаРоссия отвергла требования Украины по морскому иску
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    35 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня

    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Антонов предупредил об угрозе ядерного конфликта из-за США

    Посол России Антонов обвинил администрацию Байдена в угрозе ядерной катастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    Решение администрации президента США Джо Байдена по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    В своем интервью программе «Большая игра» на Первом канале Антонов выразил обеспокоенность возможным решением американской администрации поощрять Украину использовать дальнобойные американские системы для ударов вглубь России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой шаг ведет к эскалации и прокладывает дорогу к ядерному конфликту.

    Антонов отметил важность предотвращения ядерной войны, подчеркнув, что в таком конфликте не будет победителей. Он добавил, что американцы ошибочно полагают, что ядерный конфликт ограничится Европой или Украиной, и ответственность за такое развитие событий лежит на центрах принятия решений, в том числе в США.

    Также Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе. Он отметил, что подобные действия не способствуют миру, и призвал американцев осознать последствия своих действий. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    Посол также сообщил, что пытался объяснить американцам значение слов президента России Владимира Путина относительно ядерной доктрины и новых моментов, включенных в нее.

    «Я призвал американцев, задумайтесь о последствиях, что вы хотите, ради чего вы хотите ввергнуть мир в ядерную катастрофу», – подчеркнул дипломат.

    Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

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    4 октября 2024, 09:18 • Новости дня
    Антонов сообщил о получении угроз физической расправы

    Посол России Антонов сообщил о получении дипломатами угроз в США из-за выборов

    Антонов сообщил о получении угроз физической расправы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о поступающих угрозах физической расправы в его адрес и в адрес других дипломатов на фоне приближения президентских выборов в США.

    Дипломат сообщил о получении угроз физической расправы в адрес российских коллег, включая его самого, передает ТАСС.

    Посол связал это с приближением выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

    Антонов отметил, что работать в Штатах становится все сложнее из-за агрессивных демонстраций и оскорблений в адрес российского руководства.

    Также Антонов подчеркнул, что действуют тысячи санкций, которые не снимаются, даже когда обвинения в адрес России оказываются бездоказательными.

    В заключение дипломат заявил, что Россия часто обвиняется во вмешательстве во внутренние дела США, включая влияние на избирателей и хакерские атаки, однако доказательства таких обвинений не предоставляются.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Коментарии (6)
    4 октября 2024, 03:13 • Новости дня
    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС

    Bruegel: Россия в III квартале обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз

    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков, следует из данных аналитической компании Bruegel.

    Согласно данным аналитической компании Bruegel, объем поставок российского газа составил 13,3 млрд кубометров, что выше показателей предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Доля России в европейском импорте выросла до 19,4%, достигнув максимума со второго квартала 2022 года. передает РИА «Новости».

    Основным каналом поставок для России оставались трубопроводы, по которым за квартал было поставлено 8,6 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в прошлом квартале, и на 13% больше, чем годом ранее. Экспорт сжиженного природного газа составил 4,7 млрд кубометров, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 21% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

    В то же время США уменьшили поставки сжиженного природного газа на 25% за квартал и на треть за год до 9,5 млрд кубометров, опустившись на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. На первом месте по объемам экспорта оставалась Норвегия с 21,7 млрд кубометров, несмотря на снижение поставок на 9% в течение квартала.

    В пятерку ведущих поставщиков газа в ЕС также вошли Алжир и Великобритания. Алжир снизил объемы поставок на 19% до 7 млрд кубометров, тогда как Великобритания увеличила поставки почти на 40%, достигнув 5,1 млрд кубометров.

    Между тем, импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг максимума в 565,7 млн евро, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами, достигнув максимальных показателей с конца зимы.

    Страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов., а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

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    3 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    В России приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду

    Константин Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды

    В России приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подписание председателем парламента Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ – внутригрузинский процесс. Но Запад в очередной раз вмешается и попытается раскачать ситуацию в республике. Среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – санкции и шантаж членством в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Значительная часть грузинского общества разделяет традиционные ценности. Поэтому решение республики запретить пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) абсолютно правильное, и его можно только приветствовать», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он напомнил, что рассмотрение соответствующего закона сопровождалось критикой Тбилиси со стороны Вашингтона и Брюсселя. «Правительство Грузии, несмотря на давление, действует в интересах собственных граждан и страны», – акцентировал собеседник. Впрочем, в государстве есть ярые противники такой позиции.

    Среди них, например, президент Саломе Зурабишвили. «На посту она проявила себя как агент западного влияния. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды», – считает Долгов. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента.

    В США и ЕС решение грузинского правительства осудят, прогнозирует он. «Речь идет о внутригрузинских процессах, и принципиально важно воздержаться от какого-то вмешательства. Но Запад не может позволить себе такого. Поэтому, конечно, мы станем свидетелями дальнейших попыток раскачать ситуацию в Грузии. Западные методички написаны на все случаи жизни», – подчеркнул спикер.

    Собеседник не исключает, что среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – введение санкций, а также шантаж по поводу вступления республики в ЕС. «Членство в Евросоюзе – это не что иное, как пристежка к Западу, к западному влиянию. Они будут этим манипулировать. Остается надеяться, что грузинское правительство не прогнется, а местное население поможет сдержать западный удар», – заключил Долгов.

    Напомним, Грузия запретила ЛГБТ-пропаганду. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили заявил, что «закон основывается на здравомыслии, историческом опыте, многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», «защищает самые важные ценности – семью и детей». «Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», – заявил он.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Накануне закон отказалась подписать президент Саломе Зурабишвили.

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    2 октября 2024, 21:14 • Новости дня
    Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине

    Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США надеются на скорое начало урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

    По его словам, в США осознают, что решение украинского кризиса придется искать за столом переговоров, передает ТАСС.

    «И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатического взаимодействия какого-то рода», – сказал Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (организация признана иноагентом в России и включена в перечень нежелательных).

    При этом он не предоставил подробностей о возможных шагах или планах.

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон ожидал от президента Зеленского концепцию перемирия, а не победы, поскольку Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    3 октября 2024, 01:50 • Новости дня
    Лавров обвинил США в нагнетании напряженности в Тайваньском проливе

    Лавров подтвердил поддержку Россией территориальной целостности Китая по вопросу Тайваня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Как пишет министр в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Москва и Пекин «выступают с близких позиций в оценке рисков, связанных с продвижением Западом в АТР «индо-тихоокеанского проекта» путем создания там узких военно-дипломатических механизмов, нацеленных на подрыв сложившейся в регионе асеаноцентричной архитектуры безопасности».

    Лавров отметил, что США и их союзники целенаправленно накаляют обстановку в Тайваньском проливе, укрепляя политические и военные связи с Тайванем, что противоречит признанным обязательствам по соблюдению принципа «одного Китая».

    Лавров подчеркнул, что позиция России в поддержку территориальной целостности Китая остается неизменной и многократно подтверждалась на различных уровнях, включая высший.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долларов на военные нужды Тайваня. Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и представляет собой историческое событие, которому невозможно воспрепятствовать.

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    4 октября 2024, 03:45 • Новости дня
    Антонов заявил об нежелании США обсуждать с Россией атаку ВСУ в Курской области

    Посол Антонов заявил, что США не обсуждали с Россией атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российскими властями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что, несмотря на разрушение деревень и гибель мирных жителей, официальные лица в Вашингтоне не осудили действия ВСУ. По его словам, в администрации США избегают подобных обсуждений даже на личных встречах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ему удалось пообщаться с некоторыми бывшими американскими чиновниками, и подчеркнул, что их настроение остается неизменным: они стремятся избежать российской победы на поле боя, хотя стратегическое поражение России невозможно.

    «Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму», – отметил Антонов.

    Посол заявил, что «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и странами НАТО, что принесло бы выгоду украинскому руководству. Антонов также упомянул принятие Киевом стратегии морской безопасности, в которой предусматривается военное вытеснение российских сил из Черного и Азовского морей.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Лавров уверен, что Россия должна победить в конфликте на Украине, потому что Запад «другого языка не понимает».

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    4 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Байден порекомендовал Израилю найти альтернативу атакам на нефтяные объекты Ирана

    Байден не рекомендовал Израилю удары по иранским нефтяным объектам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы советовать Израилю наносить удары по нефтяным объектам Ирана, предложив рассмотреть альтернативные меры.

    «Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», – сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос о возможных ответных мерах Израиля на действия Ирана, передает ТАСС.

    Байден подчеркнул, что Израиль еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

    На вопрос о влиянии США на решения израильских властей Байден ответил, что американские и израильские команды по национальной безопасности тесно взаимодействуют.

    «Наши команды поддерживают связь по 12 часов в сутки. Они постоянно контактируют», – добавил он.

    Президент также отметил, что Израиль имеет право защищать себя от нападений, включая те, которые совершает Иран.

    При этом Байден подчеркнул важность минимизации жертв среди мирного населения.

    Ранее Тегеран пригрозил, что нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку,

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    3 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Экс-депутат ЕС назвал Украину колонией Запада

    Экс-депутат ЕС Уоллес заявил, что Украина стала колонией США из-за политики Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил США и ЕС в колонизации Украины и отметил, что в 2020 году Киев снял запрет на продажу сельхозугодий ради кредита МВФ.

    По его словам, Украина превращается в колонию ЕС и США, передает ТАСС.

    Политик выразил мнение, что западные страны, в первую очередь США и ЕС, колонизируют Украину, не заботясь о ее населении.

    «Западным компаниям совершенно нет дела до умирающих за США украинцев из рабочего класса, у которых они крадут землю», – подчеркнул Уоллес.

    Он также отметил, что НАТО ведет войну чужими руками, что приносит Украине только разрушения.

    Кроме того, Уоллес напомнил, что в 2020 году Украина изменила свое законодательство и сняла запрет на продажу сельхозугодий, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям. Ранее газета сообщала, что подобные сделки могут привести к увеличению иностранного влияния на экономику Украины.

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    3 октября 2024, 10:45 • Новости дня
    Politico: США и Израиль обсудили удар по иранским силам в Йемене и Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии, пишет Politico.

    По данным издания, США и Израиль обсуждают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии, передают «Ведомости».

    Как отметили анонимные советники президента США Джо Байдена, рассматриваются разные варианты ответа, включая военные действия.

    Один из источников указал, что обсуждаются удары по поддерживаемым Ираном формированиям или непосредственно по подразделениям КСИР в указанных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты решили направить дополнительные силы ВВС на Ближний Восток в ответ на действия Ирана и его союзников, что связано с усилением напряженности в регионе.

    Напомним, Иран нанес массированный удар по Израилю, сумев поразить авиабазу Неватим, где размещались самолеты F-35. Несмотря на якобы незначительный ущерб, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия.

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    4 октября 2024, 11:01 • Новости дня
    Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение

    Директор ФСБ Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение

    Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Директор ФСБ и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе 55-го заседания Совета в Астане обвинил США и Британию в запрете Киеву на заключение мирного соглашения.

    По его словам, США и Британия продолжают препятствовать заключению мирного соглашения Киевом, передает РИА «Новости».

    Бортников выразил мнение, что жители Украины стали заложниками Запада и управляющего ими марионеточного режима, подчеркнув, что мирное соглашение реально могло быть достигнуто еще весной 2022 года.

    В качестве причины этого он назвал действия кураторов в Вашингтоне и Лондоне.

    «С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий», – добавил глава ФСБ.

    Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ) был создан в 1997 году для борьбы с международной организованной преступностью. Основной формой его работы являются заседания, проводимые не реже двух раз в год в государствах – участниках СНГ.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки «воевать до победы» с Россией бессмысленны.

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    4 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Депутат Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России

    Депутат Госдумы Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте учесть военную историю России, отметив, что игнорирование ее национальных интересов может привести к ошибкам.

    Ивлев призвал Рютте пересмотреть свои заявления и учесть военную историю России, добавив, что путь агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы, всегда приводил к ошибкам, передает РИА «Новости».

    В частности, депутат подчеркнул, что «у России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались».

    «По пути агрессоров, Рютте может «порвать штаны и опозориться», – указал он.

    По словам Ивлева, своими заявлениями Рютте выполняет мандат, выданный США, и не изучает устав НАТО, в частности статью 10, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в альянс.

    Депутат подчеркнул, что такие действия генсека создают впечатление о недостаточной компетентности в вопросах, касающихся безопасности и истории России.

    Американская разведка ранее предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия.

    The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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    5 октября 2024, 10:13 • Новости дня
    Рябков заявил о зеркальном ответе России на возможные ядерные испытания США

    Замглавы МИД Рябков заявил о зеркальном ответе России на возможные ядерные испытания США

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков выразил готовность Москвы действовать в ответ на возможные действия Штатов в этой области, передает RT.

    «Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами »не заржавеет», – подчеркнул замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в США Анатолий Антонов ранее заявлял, что власти США подталкивают Украину к продолжению атак на Крым, называя это «самообороной», а также указывал, что Вашингтон способствует поставкам вооружений на территорию Украины, что может привести к эскалации конфликта и увеличению риска прямого столкновения с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

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