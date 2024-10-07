Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Кремль спросили о назначении нового посла России в США
Песков: Дипотношения Москвы и Вашингтона остались на прежнем уровне, новый посол будет назначен
Уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном не подвергся изменениям после завершения дипмисии Анатолия Антонова, новый посол будет назначен своевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос о возможности снижения уровня дипотношений с Вашингтоном, Песков ответил: «Нет, разумеется», передает ТАСС.
Он также добавил, что новый посол будет назначен своевременно.
Кроме того, Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина с вернувшимся из США послом Анатолием Антоновым пока не запланирована. Однако он подчеркнул, что посол в США, как и в других странах, имеет возможность ежедневно сообщать президенту о своих инициативах и предложениях, что является частью обычного рабочего процесса.
МИД в субботу подтвердил, что посол Анатолий Антонов завершил свою командировку в США.
В российском посольстве в Вашингтоне ранее сообщали, что Антонов покинул пост посла России в США.
Также сообщалось, что Антонов уже приехал в Москву.