Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

Tекст: Денис Тельманов

На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.



В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.



