Путин заявил о необходимости поддерживать отношения с Центральной Азией

Путин заявил о необходимости поддерживать отношения со странами Центральной Азии

Tекст: Вера Басилая

«Нам надо обязательно поддерживать эти отношения с нашими друзьями, нашими братьями из Средней Азии. Они, кстати, сами стремятся к этому и все делают для того, чтобы такая наша связь не прерывалась», – цитирует ТАСС Путина.

Так президент ответил на реплику одного из участников беседы с религиозными деятелями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

В среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.