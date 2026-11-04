По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин заявил о необходимости поддерживать отношения с Центральной Азией
Путин заявил о необходимости поддерживать отношения со странами Центральной Азии
России необходимо поддерживать сложившиеся отношения с государствами Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин.
«Нам надо обязательно поддерживать эти отношения с нашими друзьями, нашими братьями из Средней Азии. Они, кстати, сами стремятся к этому и все делают для того, чтобы такая наша связь не прерывалась», – цитирует ТАСС Путина.
Так президент ответил на реплику одного из участников беседы с религиозными деятелями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.
В среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.
В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.