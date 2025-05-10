МИД Индии заявил об ответе на нарушение огня Пакистаном

МИД Индии сообщил об ответных действиях ВС на нарушения перемирия Пакистаном

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Индии дают ответ на нарушение огня со стороны Пакистана, передает ТАСС.

Первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге заявил: «Договоренность, достигнутая ранее сегодня, сорвана. Вооруженные силы дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям».

По словам дипломатического представителя, за последние несколько часов в Индии неоднократно зафиксировали случаи нарушения договоренности о прекращении огня, которую ранее в этот же день заключили командующие военными операциями двух стран.

Индийская сторона официально обратилась к Пакистану с призывом строго соблюдать достигнутые договоренности и принять конкретные меры для устранения нарушений. Мисри подчеркнул, что Дели ожидает от Исламабада ответственного подхода к урегулированию ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вооруженные силы Пакистана начали масштабную операцию с атаками на ключевые индийские военные объекты. Индийская армия отвечала ударами по авиабазам и другим целям в Кашмире и Пенджабе.

Позднее вооруженное противостояние между Индией и Пакистаном было прекращено по договоренности сторон, прекращение огня вступило в силу в 17.00 по индийскому времени.

Однако затем жители Джамму сообщили о серии взрывов и снарядах в небе над городом, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня.