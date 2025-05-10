Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
МИД Индии заявил об ответе на нарушение огня Пакистаном
МИД Индии сообщил об ответных действиях ВС на нарушения перемирия Пакистаном
Индийские военные применяют ответные меры после повторных нарушений договоренности о прекращении огня на границе с Пакистаном, достигнутой ранее в этот же день, сообщил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри.
Вооруженные силы Индии дают ответ на нарушение огня со стороны Пакистана, передает ТАСС.
Первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге заявил: «Договоренность, достигнутая ранее сегодня, сорвана. Вооруженные силы дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям».
По словам дипломатического представителя, за последние несколько часов в Индии неоднократно зафиксировали случаи нарушения договоренности о прекращении огня, которую ранее в этот же день заключили командующие военными операциями двух стран.
Индийская сторона официально обратилась к Пакистану с призывом строго соблюдать достигнутые договоренности и принять конкретные меры для устранения нарушений. Мисри подчеркнул, что Дели ожидает от Исламабада ответственного подхода к урегулированию ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вооруженные силы Пакистана начали масштабную операцию с атаками на ключевые индийские военные объекты. Индийская армия отвечала ударами по авиабазам и другим целям в Кашмире и Пенджабе.
Позднее вооруженное противостояние между Индией и Пакистаном было прекращено по договоренности сторон, прекращение огня вступило в силу в 17.00 по индийскому времени.
Однако затем жители Джамму сообщили о серии взрывов и снарядах в небе над городом, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня.